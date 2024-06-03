Окупанти вивезли до РФ дитячий садочок під час окупації Херсона - NYT

Російські посадовці знайшли дітей і примусово вивезли їх майже за 300 км від дому.

Російська окупаційна армія викрала до РФ 46 дітей із Херсона під час окупації міста. Ймовірно, багатьох з дітей тепер зможуть усиновити в Росії.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Як відстежили журналісти, ціла мережа російських посадовців проводила кампанію з викрадення українських дітей.

Серед дітей у будинку перебували і немовлята до п’яти років, дехто з них мав серйозні вади.

Діти не були сиротами, в деяких з їхніх батьків були обмежені батьківські права. Інша частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута.

Під час російської окупації пастор дізнався про скрутне становище Будинку дитини та переконав персонал перевезти дітей до його церкви, де він міг би принаймні забезпечити їх теплом, світлом та їжею.

"Проте 25 квітня 2022 року російські посадовці знайшли дітей і примусово вивезли їх майже за 300 км від дому, при цьому весь час знімаючи дітей для пропагандистських роликів", - йдеться в повідомленні.

Згодом директорка закладу Олена Корнієнко та одна з виховательок Наталя Лукіна відмовилися співпрацювати з окупаційною владою та звільнилися із закладу, оскільки не хотіли брати участь у тому, що з дітьми могли зробити російські посадовці.

Карети швидкої та автобуси з буквою "Z" 21 жовтня 2022 року до під'їхали у Будинку дитини. Імена 46 дітей пролунали одне за одним.

Дітей, за інформацією журналістів, перевезли до Сімферополя і розділили між двома дитячими закладами. Співробітників одного з них, "Йолочки", раніше звинувачували в неналежному догляді за дітьми.

На думку фахівців у галузі права, те, що відбулося з дітьми, може становити воєнний злочин.

Зазначається, що щонайменше семеро дітей з херсонського Будинку дитини повернулися до України за сприяння української влади та посередників з Катару. Серед них - Анастасія та Микола Володіни, чия мати в лютому цього року їздила по них у Москву.

"Пізніше Анастасія померла в українській лікарні, лише через кілька тижнів після того, як їй виповнилося шість років. Лікар назвав причиною її смерті епілептичний напад. Микола перебуває під опікою Української держави, поки його батьки чекають рішення суду стосовно своїх батьківських прав", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, псковський десантник Віктор Філонов, якого звинувачують у вбивствах мирних жителів в Україні, разом із дружиною “всиновив” викраденого в Донецькій області 7-річного хлопчика на ім’я Олег.

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