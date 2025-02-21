"Stop the Evil/Зупинимо зло" – глобальна акція Strichka до 24 лютого

Strichka – цифрова платформа українців, що діють за кордоном, – оголошує про початок нової масштабної акції "Stop the Evil/Зупинимо зло", присвяченої третій річниці повномасштабного вторгнення росії до України. Акція триватиме від 20 лютого до 3 березня 2025 року та має об'єднати українців та наших союзників у десятках країн світу, щоб країни-партнери посилили підтримку України у цей переламний час. Вже більш як 30 організацій українців з понад 20 країн підтвердили свою участь в акції.

24 лютого 2022 року росія розпочала наймасштабнішу війну в Європі від часів Другої світової. Але це далеко не перший акт агресії з боку росії. Випалена вогнем Ічкерія, окупована частина Сакартвело, зруйнована Сирія, гібридні конфлікти, теракти та вбивства по всьому світу – протягом останніх десятиліть росія послідовно демонструє свою імперську природу, нехтуючи міжнародним правом, суверенітетом та безпекою інших держав. Сьогодні палає Україна, завтра полум'я може охопити всю Європу і навіть світ.

"Україна зараз – останній рубіж вільного світу. Чим далі, тим ближче російська агресія до кордонів Європи і НАТО. Якщо росія та її спільники не будуть зупинені зараз, то вони підуть далі, і світової війни буде не уникнути. Зупинити російську агресію потрібно зараз, поки ще не пізно, і це можна зробити лише разом. Кожен постріл по Україні – це постріл по європейській безпеці. Кожна російська ракета, що влучає в українські міста – це послання всьому цивілізованому світу: ви наступні. Історія вже довела: спроби умиротворення агресора призводять лише до більшої війни, а його обіцянки не варті довіри, – наголошує команда Strichka – Сьогодні підтримка України важлива, як ніколи. Саме тому ми оголошуємо про початок нової глобальної акції та закликаємо всіх небайдужих доєднатися".

Відео акції

КЛЮЧОВИЙ МЕСЕДЖ АКЦІЇ:

Якщо Україна не вистоїть – впаде Європа.

В межах акції відбудуться: масові мітинги у різних країнах світу; інформаційна кампанія в соціальних мережах; низка онлайн та офлайн активностей; спеціальні завдання у застосунку Strichka – квести – з винагородами для учасників тощо.

Де відбудуться акції? Більше 30 громадських організацій українців в США, Естонії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Фінляндія, Польщі, Великої Британії, Швеції та інших країнах вже підтвердили свою участь в акції.

Асоціація Українських Організацій в Естонії: "У День Незалежності Естонії, який припадає на 24 лютого, в Таллінні відбудеться парад, і на головній площі столиці точно буде багато людей. Саме там ми плануємо вийти з плакатами і гаслами акції".

Як можна долучитися до акції "Stop the Evil/Зупинимо зло":

Виходьте на мітинги у вашому місті – кожен голос має значення.

Залучайте іноземців – світ має знати правду про війну в Україні.

Підтримайте українську армію фінансово – кожен донат наближає перемогу. Для цього команда Strichka підготувала квест "Донат", який оновлюватиметься щотижня.

Розповсюджуйте інформацію про акцію в соцмережах, виконуйте квести на Strichka та діліться їхніми результатами!

Спеціально до акції Stop The Evil команда Strichka підготувала низку плакатів та інфографіку про злочини росії за останні роки, які можна буде використати під час заходів, в медіа або в соціальних мережах. Візуальні матеріали можна знайти на посиланням:

Реєстрація та детальна інформація про акцію та умови участі доступні у застосунку Strichka. Представники українських спільнот за кордоном можуть приєднатися до організації та участі в акції, написавши на partners@strichka.org.ua

Пам'ятаємо, кожен голос має значення, кожна дія має силу та наближає день нашої Перемоги!

#StopTheEvil

Про Strichka: Координаційна платформа та цифрова спільнота, місія якої – об’єднати активних небайдужих українців, що діють за кордоном і готові відстоювати інтереси України. Проєкт стартував у травні 2024 року. Сьогодні Strichka об’єднує понад 6 тисяч активних українців з понад 70 країн і за 9 місяців виступила ініціатором або партнером низки глобальних акцій українців. В листопаді 2024 року в ході акції Unbroken for 1000 days Strichka скоординувала 23 українських спільнот з 14 країн світу.