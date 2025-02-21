Келлог повідомив про "позитивні" дискусії із Зеленським

Спецпредставник Трампа зробив комплімент українському президенту, назвавши його "бойовим і сміливим лідером нації у стані війни".

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, який прибув до Києва ще 19 лютого, повідомив про проведені “широкі та позитивні” дискусії із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у п’ятницю, 21 лютого, у мережі Х, перепостивши вчорашнє вечірнє відеозвернення українського президента, в якому він повідомляє про те, що зустріч з генералом Келлогом “відновила надію” на укладання міцної угоди зі США.

Також читайте Україна готова на угоду зі США – Зеленський на зустрічі з Келлогом

У своєму повідомленні в соцмережі спецпредставник Трампа зробив комплімент президенту Зеленському, назвавши його “бойовим і сміливим лідером нації у стані війни”.

“Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії із Зеленським, бойовим і сміливим лідером нації у стані війни, та його талановитою командою з національної безпеки”, - йдеться у повідомленні Кіта Келлога.

Нагадаємо, 21 лютого видання Bloomberg повідомило, що українські чиновники обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Українські та американські учасники переговорів прагнуть цього тижня завершити угоду, початкову пропозицію якої відхилив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: