Келлог сообщил о "позитивных" дискуссиях с Зеленским

Спецпредставитель Трампа сделал комплимент украинскому президенту, назвав его "боевым и смелым лидером нации в состоянии войны".

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, прибывший в Киев еще 19 февраля, сообщил о проведенных "широких и позитивных" дискуссиях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в пятницу, 21 февраля, в сети Х, перепостив вчерашнее вечернее видеообращение украинского президента, в котором он сообщает о том, что встреча с генералом Келлогом "возродила надежду" на заключение крепкого соглашения с США.

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В своем сообщении в соцсети спецпредставитель Трампа сделал комплимент президенту Зеленскому, назвав его "боевым и смелым лидером нации в состоянии войны".

“Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Зеленским, боевым и смелым лидером нации в состоянии войны, и его талантливой командой по национальной безопасности”, — говорится в сообщении Кита Келлога.

Напомним, 21 февраля издание Bloomberg сообщило, что украинские чиновники обсуждают вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев. Украинские и американские участники переговоров стремятся на этой неделе завершить соглашение, первоначальное предложение которого было отклонено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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