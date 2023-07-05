У боях на Луганщині загинув прикордонник із Хмельниччини

У Луганській області внаслідок ворожого обстрілу загинув прикордонник з Хмельницької області Андрій Рокоман. Йому було 28 років.

Про загибель військового повідомляють у Староостропільській ОТГ.

"Староостропільска громада знову схиляє голову в жалобі. З найзапеклішої ділянки фронту надійшла сумна звістка про ще одну непоправну втрату. У бою внаслідок ворожого обстрілу загинув наш земляк Рокоман Андрій Васильович, 1995 року народження", - йдеться у повідомленні.

Андрій Рокоман нищив ворога у складі одного з підрозділів 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців. Захисник загинув 2 липня на Луганщині. Отримав поранення, які були несумісні із життям.

Напередодні, 4 липня, тіло загиблого військовослужбовця живим коридором зустріли у Вишнополі Старокостянтинівської району, де він народився і виріс. Поховають захисника у рідному селі 5 липня.

У загиблого прикордонника залишилися дружина та маленька донечка.

Нагадаємо, на Волині дві рідні сестри за один місяць втратили на війні своїх чоловіків. 26-річний Матвій Оверчук і 37-річний Володимир Коваленко загинули в червні та липні 2022 року на фронті.

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