Минулого року жінка звільнилася з посади.
У Дніпрі трагічно загинула суддя Ленінського суду у відставці Вікторія Шавула.
Про це повідомляють у соцмережі.
"Ленінський районний суду м. Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої", - йдеться в повідомленні.
Прощання із загиблою відбудеться 31 січня 2022 року о 14.00. у прощальному залі лікарні ім. Мечнікова (м. Дніпро, пл. Соборна, 14).
Вікторія Шавула працювала у Ленінському суді від 2008 року. У червні 2020 року звільнилася з роботи.
Обставини загибелі жінки не повідомляються. У судді є син.
Нагадаємо, що у Харкові вкоротила собі віку 33-річна жінка - донька кримінального авторитета, якого нещодавно затримали і помістили до слідчого ізолятора.
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