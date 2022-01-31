Минулого року жінка звільнилася з посади.

У Дніпрі трагічно загинула суддя Ленінського суду у відставці Вікторія Шавула.

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Про це повідомляють у соцмережі.

"Ленінський районний суду м. Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої", - йдеться в повідомленні.

Прощання із загиблою відбудеться 31 січня 2022 року о 14.00. у прощальному залі лікарні ім. Мечнікова (м. Дніпро, пл. Соборна, 14).

Вікторія Шавула працювала у Ленінському суді від 2008 року. У червні 2020 року звільнилася з роботи.

Обставини загибелі жінки не повідомляються. У судді є син.

Нагадаємо, що у Харкові вкоротила собі віку 33-річна жінка - донька кримінального авторитета, якого нещодавно затримали і помістили до слідчого ізолятора.

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