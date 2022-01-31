В прошлом году женщина уволилась с должности.

В Днепре трагически погибла судья Ленинского суда в отставке Виктория Шавула.

Также читайте Погиб во время ремонта: в Днепре на водителя упал грузовик

Об этом сообщают в соцсети.

"Ленинский районный суд г. Днепр с сожалением сообщает о преждевременной трагической смерти судьи в отставке Шавулы Виктории Станиславовны. Коллектив суда выражает свои соболезнования родным и близким умершей", — говорится в сообщении.

Прощание с погибшей состоится 31 января 2022 года в 14.00. в прощальном зале больницы им. Мечникова (г. Днепр, пл. Соборная, 14).

Виктория Шавула работала в Ленинском суде с 2008 года. В июне 2020 года уволилась с работы.

Обстоятельства гибели женщины не сообщаются. У судьи есть сын.

Напомним, что в Харькове покончила с собой 33-летняя женщина — дочь криминального авторитета, которого недавно задержали и поместили в следственный изолятор.

Читайте также: