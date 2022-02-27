У Гостомельському притулку від обстрілів окупантів загинули тварини

У Гостомельському притулку від обстрілів окупантів загинули тварини

Притулок залишився без світла та води.

У Гостомельському притулку загинули тварини через обстріли російських окупантів.

Загинули безпритульні собаки біля притулку.

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Про це повідомила пресслужба благодійної організації.

Тварини залишились без їжі через відсутність світла та води.

"Залишився тільки сухий корм, який не можна давати без води".

Там також зазначили, що ДТЕК Київські регіональні електромережі відмовились приїхати для відновлення комунікацій не зважаючи на те, що обстріли зупинились і біля притулку тихо.

Гостомельський притулок просить небайдужих допомогти транспортом, щоб доставити воду.