Бої у Василькові: одна з ракет влучила у школу-інтернат

Бої у Василькові: одна з ракет влучила у школу-інтернат

Невідомо, чи перебували там діти, коли тривали обстріли.

У Василькові, за інформацією місцевих, під час обстрілів окупаційними військами РФ, одна з ракет влучила у школу-інтернат.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"Васильків. Ракетний обстріл. Одна з ракет, як кажуть місцеві, приблизно о першій ночі, влучила в школу-інтернат по вулиці Декабристів. Невідомо, чи знаходились там діти, коли тривали обстріли", - пише він на своїй сторінці в Telegram.

Нагадаємо, біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдають ударів по цивільному населенню: