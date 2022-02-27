Бои в Василькове: одна из ракет попала в школу-интернат

Бои в Василькове: одна из ракет попала в школу-интернат

Неизвестно, находились ли там дети, когда продолжались обстрелы.

В Василькове, по информации местных, во время обстрелов оккупационными войсками РФ одна из ракет попала в школу-интернат.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"Васильков. Ракетный обстрел. Одна из ракет, как говорят местные, примерно в час ночи, попала в школу-интернат по улице Декабристов. Неизвестно, находились ли там дети, когда продолжались обстрелы", — пишет он на своей странице в Telegram.

Напомним, возле Василькова в Киевской области продолжает гореть один резервуар на нефтебазе. У него в ночь на 27 февраля попали российские кафиры, он взорвался и загорелся.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: