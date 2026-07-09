Суд / © pexels.com

Реклама

В одному з судів Києва 9 липня розпочався розгляд питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської.

Про це повідомляє корреспондент ТСН Дмитро Святненко із зали суду.

Одного з фігурантів уже доставили до зали суду під посиленою охороною спецпризначенців.

Реклама

Наразі корреспондент повідомляє про оголошення технічної перерви на 10 хвилин.

Дата публікації 12:25, 09.07.26 Кількість переглядів 7 Підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської доставили до суду під конвоєм

За інформацією «РБК-Україна» один із двох підозрюваних дав свідчення та показав місце, де було заховано тіло Березовської. Йдеться про ліс поблизу села Юрів Бучанського району Київської області.

За повідомленням hromadske, другим підозрюваним у справі є певний Віталій Жикович.

Замах на Єрмолаєва в Монако — останні новини

29 червня камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилку біля входу до житлового будинку в Монако. Невдовзі після цього стався вибух саме тоді, коли до будівлі заходили троє людей. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, начинений болтами та металевими кульками.

Реклама

Поранення дістав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей — його дружина та дитина.

Правоохоронні органи Монако розпочали міжнародний розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської, яку підозрювали в організації замаху на вбивство із застосуванням вибухового пристрою та участі у злочинній групі.

Як повідомляє Nice-Matin, ім’я підозрюваної з’явилося у «червоному сповіщенні» Інтерполу. Слідство вважає, що вона діяла не самостійно, а мала спільників.

За словами заступника генерального прокурора Монако Моргана Реймона, після вибуху жінка пішки дісталася комуни Босолей, де залишила автомобіль, після чого через Італію виїхала до Німеччини — останнього відомого місця свого проживання.

Реклама

Слідство встановило, що Анастасія Березовська повернулася до України автобусом 1 липня 2026 року після подій у Монако.

Вбивство Березовської — що відомо

А вже 6 липня під Києвом знайшли її тіло, СБУ підтвердила, що загибла — 39-річна громадянка України Анастасія Березовська. Її тіло було знайдено в Макарівському районі Київської області.

За даними слідства, після повернення до України вона підтримувала зв’язок із родичами та двома чоловіками: експравоохоронцем і чинним співробітником Головного управління розвідки Міноборони.

У межах розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Обом фігурантам повідомили про підозру та інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Реклама

Новини партнерів