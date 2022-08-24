У лісі на Прикарпатті шершні покусали 19-річну дівчину

Інцидент стався у середу, 23 серпня. У лісі в Татарові шершні напали на дівчину 2003 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Івано-Франківській області.

"Дівчина повідомила, що в лісовій місцевості поблизу села Татарів її покусали шершні. Рятувальники встановили координати перебування дівчини, прибули до постраждалої та супроводили до карети швидкої медичної допомоги", - йдеться у повдомленні.

У якому стані потерпіла потрапила до медиків, невідомо.

Як повідомлялося, у Карпатах після укусів ос помер житель Івано-Франківська 1962 року народження — чоловік мав хворе серце. Комахи також покусали 13-річну дитину — медики, які приїхали за викликом, надали їй допомогу.

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