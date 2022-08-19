У Карпатах після укусів ос помер чоловік (фото)

У Карпатах після укусів ос помер житель Івано-Франківська 1962 року народження — чоловік мав хворе серце.

Комахи також покусали 13-річну дитину — медики, які приїхали за викликом, надали їй допомогу.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

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Подія сталася 18 серпня. Приблизно о 19:15 до Служби порятунку зателефонував турист, який ішов до гори Ігровець. Неподалік села Стара Гута Солотвинської громади він натрапив на непритомного чоловіка й перелякану дитину, яка постійно плакала.

На місце виклику вирушили п'ятеро рятувальників та кінологів з Івано-Франківська. Ще до приїзду надзвичайників, медики "швидкої" констатували смерть туриста.

Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

"Чоловіка із супутніми хворобами серця покусали оси — він помер одразу. Медики також надали допомогу дитині, яку теж покусали оси під час збирання грибів", — зазначили рятувальники.

Після того, як поліцейські провели слідчі дії, рятувальники знесли тіло загиблого чоловіка до Старої Гути.

Перша домедична допомога при укусах комах

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Раніше стало відомо, що на Закарпатті двоє чоловіків померли через укуси комах.

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