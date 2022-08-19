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В Карпатах после укусов ос умер мужчина (фото)

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В Карпатах после укусов ос умер мужчина (фото)

Фото: Associated Press

В Карпатах после укусов ос умер житель Ивано-Франковска 1962 года рождения — у мужчины было больное сердце.

Насекомые также покусали 13-летнего ребенка — приехавшие по вызову медики оказали ему помощь.

Об этом сообщают на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Событие произошло 18 августа. Приблизительно в 19:15 в Службу спасения позвонил турист, который шел к горе Игровец. Недалеко от села Старая Гута Солотвинской общины он наткнулся на бессознательного мужчину и испуганного ребенка, который постоянно плакал.

На место вызова отправились пятеро спасателей и кинологов из Ивано-Франковска. Еще до приезда чрезвычайников, медики "скорой" констатировали смерть туриста.

© Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области
Фото: Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

"Мужчину с сопутствующими болезнями сердца покусали осы — он умер сразу. Медики также оказали помощь ребенку, которого также покусал осы во время сбора грибов", — отметили спасатели.

После того, как полицейские провели следственные действия, спасатели снесли тело погибшего мужчины в Старую Гуту.

Первая домедицинская помощь при укусах насекомых

  • Удалите жало, если оно осталось в коже
  • Промойте место укуса с водой и мылом
  • Уложите холодный компресс на место укуса
  • Примите антигистаминные препараты
  • Пейте много воды или сладкого чая

Ранее стало известно, что в Закарпатье двое мужчин умерли из-за укусов насекомых.

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