В Карпатах после укусов ос умер мужчина (фото)

В Карпатах после укусов ос умер житель Ивано-Франковска 1962 года рождения — у мужчины было больное сердце.
Насекомые также покусали 13-летнего ребенка — приехавшие по вызову медики оказали ему помощь.
Об этом сообщают на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.
Событие произошло 18 августа. Приблизительно в 19:15 в Службу спасения позвонил турист, который шел к горе Игровец. Недалеко от села Старая Гута Солотвинской общины он наткнулся на бессознательного мужчину и испуганного ребенка, который постоянно плакал.
На место вызова отправились пятеро спасателей и кинологов из Ивано-Франковска. Еще до приезда чрезвычайников, медики "скорой" констатировали смерть туриста.
"Мужчину с сопутствующими болезнями сердца покусали осы — он умер сразу. Медики также оказали помощь ребенку, которого также покусал осы во время сбора грибов", — отметили спасатели.
После того, как полицейские провели следственные действия, спасатели снесли тело погибшего мужчины в Старую Гуту.
Первая домедицинская помощь при укусах насекомых
- Удалите жало, если оно осталось в коже
- Промойте место укуса с водой и мылом
- Уложите холодный компресс на место укуса
- Примите антигистаминные препараты
- Пейте много воды или сладкого чая
Ранее стало известно, что в Закарпатье двое мужчин умерли из-за укусов насекомых.