В Карпатах после укусов ос умер мужчина (фото)

В Карпатах после укусов ос умер житель Ивано-Франковска 1962 года рождения — у мужчины было больное сердце.

Насекомые также покусали 13-летнего ребенка — приехавшие по вызову медики оказали ему помощь.

Об этом сообщают на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

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Событие произошло 18 августа. Приблизительно в 19:15 в Службу спасения позвонил турист, который шел к горе Игровец. Недалеко от села Старая Гута Солотвинской общины он наткнулся на бессознательного мужчину и испуганного ребенка, который постоянно плакал.

На место вызова отправились пятеро спасателей и кинологов из Ивано-Франковска. Еще до приезда чрезвычайников, медики "скорой" констатировали смерть туриста.

Фото: Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

"Мужчину с сопутствующими болезнями сердца покусали осы — он умер сразу. Медики также оказали помощь ребенку, которого также покусал осы во время сбора грибов", — отметили спасатели.

После того, как полицейские провели следственные действия, спасатели снесли тело погибшего мужчины в Старую Гуту.

Первая домедицинская помощь при укусах насекомых

Удалите жало, если оно осталось в коже

Промойте место укуса с водой и мылом

Уложите холодный компресс на место укуса

Примите антигистаминные препараты

Пейте много воды или сладкого чая

Ранее стало известно, что в Закарпатье двое мужчин умерли из-за укусов насекомых.

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