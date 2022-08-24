В лесу на Прикарпатье шершни искусали 19-летнюю девушку

В Ивано-Франковской области насекомые искусали 19-летнюю девушку.
Инцидент произошел в среду, 23 августа. В лесу в Татарове шершни напали на девушку 2003 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"Девушка сообщила, что в лесной местности вблизи села Татар ее покусали шершни. Спасатели установили координаты пребывания девушки, прибыли к пострадавшей и сопровождали в карету скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В каком состоянии потерпевшая попала к медикам, неизвестно.
Как сообщалось , в Карпатах после укусов ос умер житель Ивано-Франковска 1962 года рождения — у мужчины было больное сердце. Насекомые также покусали 13-летнего ребенка — приехавшие по вызову медики оказали ему помощь.
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