В лесу на Прикарпатье шершни искусали 19-летнюю девушку

Инцидент произошел в среду, 23 августа. В лесу в Татарове шершни напали на девушку 2003 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"Девушка сообщила, что в лесной местности вблизи села Татар ее покусали шершни. Спасатели установили координаты пребывания девушки, прибыли к пострадавшей и сопровождали в карету скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В каком состоянии потерпевшая попала к медикам, неизвестно.

Как сообщалось , в Карпатах после укусов ос умер житель Ивано-Франковска 1962 года рождения — у мужчины было больное сердце. Насекомые также покусали 13-летнего ребенка — приехавшие по вызову медики оказали ему помощь.

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