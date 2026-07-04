«У нас нічого не залишилося»: Reuters розповіло історію киянки, яка втратила квартиру через удар РФ

Зруйнований будинок. Фото Іриини Плехової

Реклама

Російські обстріли продовжують нищити не лише життя українців, а й нашу національну пам’ять. Внаслідок недавньої ворожої атаки на Київ одна зі столичних родин втратила унікальну приватну колекцію культурних пам’яток.

Історію родини розповідає новинне агентство Reuters.

Ірина Плехова хиталася, переступаючи по попелу сімейних скарбів, таких як обвуглені книги, обгорілі ікони та розплавлені вервиці у своїй київській квартирі, пошкодженій у четвер, 2 липня, внаслідок російського авіаудару.

Реклама

За її словами, вервицю її родині подарував Папа Франциск.

«У нас нічого не залишилося», — сказала Плехова, 42-річна менеджерка з культури. «Все повністю згоріло».

Також було знищено цінні речі, які Плехова та її чоловік, кінорежисер, збирали протягом десятиліть. Подружжя жило в будівлі поблизу найбільшого в країні кіноархіву, де традиційно проживали українські кінематографісти.

«Другий день я картаюся, що не збереглися ікони. Святе Письмо, сотні книжок з автографами шістдесятників і наших сучасників, перші видання репресованих письменників, перші книжки незалежної України, картини наших художників», — додала Плехова у своєму Фейсбуці.

Реклама

Під час попереднього нападу 15 червня він був дещо пошкоджений, але уламки від удару в четвер спричинили пожежу, яка охопила значну частину споруди.

Серед втрачених речей було близько 5000 старих книг, ікона, яку її бабуся зберігала протягом Другої світової війни, та касети зі старими відеоматеріалами, які подружжя планувало передати до архіву.

Минулого місяця Успенський собор Києво- Печерської лаври — одне з найсвятіших місць в Україні — був сильно пошкоджений в результаті навмисного нападу.

Плехова наголошує, що Росія намагається стерти українську культуру.

Реклама

У коментарі «Детектор медіа» Ірина Плехова додала, що на момент атаки вони з чоловіком — режисером Олегом Чорним — перебували в квартирі. Їм вдалося забрати валізу з документами. Подружжя також допомогло двом старшим сусідам вибратися з квартир.

«Ми не ушкоджені, щось болить, але це некритично. Психологічно не дуже при тямі», — поділилася культурна менеджерка.

Нагадаємо, що квартири одразу двох українських режисерів — Ірини Цілик та Олега Чорного — постраждали внаслідок моторошного обстрілу Києва.

Унаслідок ракетної атаки та атаки безпілотників у четвер, 2 липня, однієї з найгірших атак на Київ за понад чотири роки війни, загинуло 30 людей.

Реклама

Новини партнерів