У школах України можуть запровадити відеофіксацію уроків: що відомо про нову ініціативу

У Верховній Раді України обговорюють можливість та доцільність запровадження відеофіксації навчання в школах. Зокрема, будуть записувати уроки. Читайте в матеріалі ТСН.ua про переваги і недоліки відеофіксації уроків.

Про дискусію повідомила на своїй сторінці в Facebook заступниця очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. Зокрема це питання обговорили нардепи на засіданні підкомітету у справах сім'ї та дітей профільного комітету.

При цьому Констанкевич наголосила, що мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школах. За необхідності таке відео будуть додавати до доказів чи звернень у суді. У ЗМІ чи соцмережах його в жодному разі публікувати не будуть.

Зокрема, як розповіла заступниця, подібну систему вже мають школи Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Норвегії, США. Тому у ВР планують вивчати досвід цих країн.

Відеофіксація уроків: переваги і недоліки

Хоча питання перебуває лише на рівні ініціативи, воно вже викликало чимало протилежних думок та емоцій серед батьків. Вони розділилися на два табори: ті, хто підтримує відеофіксацію, і ті, хто категорично проти подібної системи.

У владі також бачать як переваги, так і недоліки чи складнощі в реалізації відеофіксації навчального процесу. За словами Ірини Констанкевич, перевагами системи можуть бути:

протидія мобінгу та булінгу;

розкриття крадіжок завдяки їхній фіксації;

захист від неправдивих звинувачень;

інформація щодо інцидентів між педагогами та учнями.

Однак, у відеофіксації уроків є також і недоліки:

висока вартість обладнання, необхідність його обслуговування;

складні процедури захисту персональних даних;

необхідно отримати згоду всіх без винятку учасників освітнього процесу.

Поки що дискусія триває. І лише в тому разі, якщо парламентарі ініціативу підтримають, відповідний законопроєкт буде внесений у Верховну Раду.