Збірна України з біатлону назвала склади на змішані естафети етапу Кубка світу в Нове-Мєсто

Обидві гонки відбудуться в неділю, 5 березня.
Збірна України з біатлону визначилася зі складами на класичну та одиночну змішані естафети в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто, які відбудуться в неділю, 5 березня.
Про це повідомили тренери національної команди Юрай Санітра та Олександр Кравченко в коментарі Суспільне Спорт.
Зазначається, що капітан збірної України Дмитро Підручний, який пропустив сьогоднішню гонку переслідування через проблеми з горлом, також не візьме участь у жодній зі змішаних естафет.
Склади збірної України на змішані естафети Кубка світу в Нове-Мєсто
Змішана естафета: Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима, Антон Дудченко
Одиночна змішана естафета: Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал
Класична та одиночна змішані естафети закриють етап Кубка світу в Нове-Мєсто. Вони розпочнуться о 12:30 та 16:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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