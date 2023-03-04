Джима – в топ-15: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто

У суботу, 4 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, і Дар'я Блашко. А ось Олена Білосюк, яка пробилася до персьюту за підсумками спринту, на старт не вийшла.

Найкращою серед українок у гонці переслідування стала Джима, яка посіла 13-те місце. Меркушина фінішувала 26-ю, а Блашко – 55-ю.

Виграла персьют норвежка Марте Олсбю Ройзелланн, яка в боротьбі за "золото" випередила свою співвітчизницю Інгрід Тандреволл. Топ-3 замкнула француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої гонки переслідування в Нове-Мєсто

1. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегія, 0+1+0+0) 29:22.7

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 1+0+0+0) +2.2

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+0) +15.3

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+1) +53.0

5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+1) +1:09.6

6. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+1+2+0) +1:09.6

...

13. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:07.7

26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +2:56.0

55. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+1+3) +6:16.0

У неділю, 5 березня, етап у Нове-Мєсто закриють класична та одиночна змішані естафети. Вони розпочнуться о 12:30 та 16:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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