Сборная Украины по биатлону назвала составы на смешанные эстафеты этапа Кубка мира в Нове-Место

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на классическую и одиночную смешанные эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место, которые пройдут в воскресенье, 5 марта.

Об этом сообщили тренеры национальной команды Юрай Санитра и Александр Кравченко в комментарии Суспильне Спорт.

Отмечается, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, пропустивший сегодняшнюю гонку преследования из-за проблем с горлом, также не примет участие ни в одной из смешанных эстафет.

Составы сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира в Нове-Место

Смешанная эстафета: Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима, Антон Дудченко

Одиночная смешанная эстафета: Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал

Классическая и одиночная смешанные эстафеты закроют этап Кубка мира в Новое-Место. Они начнутся в 12:30 и 16:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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