Сборная Украины по биатлону завоевала медаль в дебютной гонке юношеского чемпионата мира

Сборная Украины успешно стартовала на юношеском чемпионате мира по биатлону в Казахстане.

Уже в первой гонке планетарного первенства – смешанной эстафете – наша команда поднялась на пьедестал почета, завоевав "бронзу".

Украинская сборная в смешанной эстафете была представлена в составе Елены Городной, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля.

Суммарно украинцы заработали три круга штрафа и использовали 16 дополнительных патронов. Это позволило "сине-желтым" занять третье место. "Золото" завоевала Норвегия, а "серебро" – Германия.

Юношеский чемпионат мира по биатлону-2023: результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (3+17) 1:11:51.1

2. Германия (5+16) +35.5

3. Украина (3+16) +1:30.6

4. Италия (3+18) +1:49.7

5. Чехия (0+10) +2:28.0

6. Финляндия (0+13) +2:28.0

Это первая медаль для Украины на юношеском чемпионате мира с 2019 года. На последних трех турнирах украинцы награды не выигрывали.

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Джима финишировала в шаге от топ-10 на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

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