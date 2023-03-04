Сборная Украины по биатлону завоевала медаль в дебютной гонке юношеского чемпионата мира

"Сине-желтые" выиграли "бронзу" в смешанной эстафете.
Сборная Украины успешно стартовала на юношеском чемпионате мира по биатлону в Казахстане.
Уже в первой гонке планетарного первенства – смешанной эстафете – наша команда поднялась на пьедестал почета, завоевав "бронзу".
Украинская сборная в смешанной эстафете была представлена в составе Елены Городной, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля.
Суммарно украинцы заработали три круга штрафа и использовали 16 дополнительных патронов. Это позволило "сине-желтым" занять третье место. "Золото" завоевала Норвегия, а "серебро" – Германия.
Юношеский чемпионат мира по биатлону-2023: результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (3+17) 1:11:51.1
2. Германия (5+16) +35.5
3. Украина (3+16) +1:30.6
4. Италия (3+18) +1:49.7
5. Чехия (0+10) +2:28.0
6. Финляндия (0+13) +2:28.0
Это первая медаль для Украины на юношеском чемпионате мира с 2019 года. На последних трех турнирах украинцы награды не выигрывали.
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Джима финишировала в шаге от топ-10 на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
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