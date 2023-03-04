Враг сбросил с дрона гранату: под Херсоном ранены четверо полицейских

У всех полицейских осколочные ранения и контузия.

В пригороде Херсона, в поселке Антоновка, получили ранения четверо ехавших по вызову полицейских – российские агрессоры с дрона сбросили на них гранату.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Под вражеским обстрелом попала следственно-оперативная группа полиции в поселке Антоновка", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители на служебном автомобиле ехали по вызову, когда российские военные запустили дрон и сбросили на людей гранату. Пострадали четверо полицейских. Их госпитализировали, у всех осколочные ранения и контузия.

Подчеркивается, что российские войска не прекращают наносить удары с РСЗО, артиллерии, танков, минометов и БПЛА по гражданской инфраструктуре и жильем мирного населения Бериславского и Херсонского районов. Враг попал по жилым кварталам и линиям электропередач, есть погибший и раненые среди мирного населения. Во время вражеских обстрелов села Томарино погиб 33-летний тракторист.

В областном центре под атаку врага попало коммунальное предприятие, там ранена сотрудница, многоквартирные и частные дома в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный. В селе Чернобаевка повреждена линия электропередач. За минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области.

Напомним, российские войска активнее применяют боевые дроны на правобережье Херсонской области. Поскольку контрбатарейная работа ВСУ не подпускает вражескую артиллерию.

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