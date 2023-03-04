Чоловік відвідав "Діснейленд" 2995 днів поспіль і встановив рекорд (фото)

Житель Каліфорнії встановив рекорд Гіннеса за кількістю послідовних відвідин парку розваг "Діснейленд" – 2995 днів поспіль. Йдеться про 8 років, 3 місяці та 13 днів.

Про це повідомляє NPR.

Джефф Рейтц живе приблизно за 30 хв. їзди від "Діснейленду" в Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія). Чоловік побував у парку розваг на Новий рік-2012 і саме тоді разом із друзями помітив рекламу "додаткового дня Діснея". Ця подія була присвячена 29 лютого – додатковому дню, що з’являється у високосному році.

"Ми жартували: "Як це може бути додатковий день, якщо ви не використали інші?" – пригадує Рейц.

Тож він із друзями вирішили використати й усі інші дні. Чоловік пояснив, що на той час усі вони були безробітними, і це була можливість зробити щось позитивне зі своїм часом, а не думати постійно про свою ситуацію.

"Ми все ще могли шукати роботу вранці чи ввечері, і [ми] займалися спортом", – додав рекордсмен.

Коли ж компанія друзів досягла своєї мети і побувала у парку в усі 366 днів, Рейц просто продовжив.

Фото: Джефф Рейтц

Першого року чоловік міг відвідувати "Діснейленд" щодня з річним абонементом, подарованим сім’єю у грудні 2011 року. Пізніше він влаштувався на роботу в медичний центр і почав купувати собі абонементи.

Щоденні візити були постійним джерелом радості для Рейца.

"Це був мій тренажерний зал. Це була моя щаслива година. Це були розваги в одному пакеті. Знаєте, замість того, щоб платити за окреме членство і за багато різних речей, це все було в одному пакеті з моїм річним абонементом", – поділився каліфорнієць.

Спершу річний абонемент до парку коштував близько 500 дол. У наступні роки це було 1400 дол.

"Тож для мене щоденне відвідування, навіть наприкінці, коштувало лише близько 3,5 долара на день. Отже, приблизно те саме, що хтось збирається купити горня кави", – зауважив чоловік.

Він почав використовувати хештег #Disney366 у соцмережах, аби задокументувати свою подорож.

Райтц розповів, що його останнім днем у парку було 13 березня 2020 року. Це був останній день перед закриттям "Діснейленду" через пандемію коронавірусу. Чоловікові залишалося всього п'ять днів, щоб досягти позначки у 3000 відвідувань. І так, це була п'ятниця 13-е.

Від того дня Райц не повертався до парку, однак хоче повернутися в якийсь момент. Поки що у чоловіка немає конкретних планів.

Фото: Джефф Рейтц

Він поділився, що не має жодних поганих відчуттів, пов’язаних з "Діснейлендом", однак зізнався, що не є прихильником нової системи річних абонементів Magic Key. Її запровадили під час пандемії і система вимагає попереднього бронювання перед відвідуванням.

"Особисто мені не сподобалася ідея, що раніше я міг їздити щодня, коли захочу, тоді як тепер потрібно бронювати місця", – сказав Райц.

Поки що він замінив відвідини парку походами на шоу, концерти чи прогулянки з коханою.

Нагадаємо, жителя острова Сінт-Мартен віднесло з човном у відкрите море, де він провів 24 дні та врятувався завдяки кетчупу.

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