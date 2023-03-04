Мужчина посетил "Диснейленд" 2995 дней подряд и установил рекорд (фото)

Житель Калифорнии установил рекорд Гиннеса по количеству последовательного посещения парка развлечений "Диснейленд" — 2995 дней подряд. Речь идет о 8 годах, 3 месяцах и 13 днях.

Об этом сообщает NPR.

Джефф Рейтц живет примерно за 30 мин. езды от "Диснейленда" в Хантингтон-Бич (штат Калифорния). Мужчина побывал в парке развлечений на Новый год-2012 и именно тогда вместе с друзьями заметил рекламу "дополнительного дня Диснея". Это событие было посвящено 29 февраля – дополнительному дню, появляющемуся в високосном году.

"Мы шутили: "Как это может быть дополнительный день, если вы не использовали другие?" – вспоминает Рейц.

Поэтому он с друзьями решили использовать все остальные дни. Мужчина объяснил, что на то время все они были безработными, и это была возможность сделать что-то положительное со своим временем, а не думать постоянно о своей ситуации.

"Мы все еще могли искать работу утром или вечером, и мы занимались спортом", — добавил рекордсмен.

Когда же компания друзей достигла своей цели и побывала в парке все 366 дней, Рейц просто продолжил.

Фото: Джефф Рейтц

В первый год мужчина мог посещать "Диснейленд" ежедневно с годовым абонементом, подаренным семьей в декабре 2011 года. Позже он устроился на работу в медицинский центр и стал покупать себе абонементы.

Ежедневные визиты являлись постоянным источником радости для Рейца.

"Это был мой тренажерный зал. Это был мой счастливый час. Это были развлечения в одном пакете. Знаете, вместо того, чтобы платить за отдельное членство и за много разных вещей, это все было в одном пакете с моим годовым абонементом", – поделился калифорниец.

Сначала годовой абонемент в парк стоил около 500 долл. В последующие годы это было 1400 дол.

"Так что для меня ежедневное посещение, даже в конце, стоило всего около 3,5 доллара в день. Это примерно то же, что кто-то собирается купить чашку кофе", — заметил мужчина.

Он начал использовать хэштег #Disney366 в соцсетях, чтобы задокументировать свое путешествие.

Рейтц рассказал, что его последним днем в парке было 13 марта 2020 года. Это был последний день перед закрытием "Диснейленда" из-за пандемии коронавируса. Мужчине оставалось всего пять дней, чтобы достичь отметки в 3000 посещений. И да, это была пятница 13-е.

С того дня Рейц не возвращался в парк, но хочет вернуться в какой-то момент. Пока у мужчины нет конкретных планов.

Фото: Джефф Рейтц

Он поделился, что не испытывает никаких плохих ощущений, связанных с "Диснейлендом", однако признался, что не является сторонником новой системы годовых абонементов Magic Key. Ее ввели во время пандемии и система требует предварительного бронирования перед посещением.

"Лично мне не понравилась идея, что раньше я мог ездить каждый день, когда захочу, тогда как теперь нужно бронировать места", – сказал Райц.

Пока он заменил посещение парка походами на шоу, концерты или прогулки с любимой.

Напомним, жителя острова Синт-Мартен отнесло с лодкой в открытое море, где он провел 24 дня и спасся благодаря кетчупу.

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