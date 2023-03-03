Жінка зірвала джекпот в казино і виграла $100 000 в лотерею — все це менш ніж за 12 годин

У перерві між виграшами жителька штату Меріленд навіть не встигла перевдягнутися і тепер вважає свій одяг — фартовим.
31-річна жителька штату Меріленд виграла приз у 100 000 доларів за лотерейним білетом менше ніж через 12 годин після того, як вона зірвала джекпот у 11 000 доларів у казино.
Про таку неймовірну удачу повідомляє видання UPI.
Щасливиця розповіла, що відвідала казино Ocean Downs у містечку Берлін, що у штаті Меріленд та виграла джекпот у 11 000 доларів. Гральний заклад вона покинула близько першої години ночі.
Щасливий білет Мерілендської лотереї вона придбала близько полудня наступного дня.
“Я все ще носила той самий одяг. Мабуть, він фартовий!” - сказала вражена успіхом жінка.
За її словами, обрати саме цю, виграшну, як виявилося, лотерейку вартістю $30 вона вирішила, оскільки вона була рожевого кольору, а він — її улюблений.
Жінка, яка працює помічницею медсестри, сказала, що частину виграшу потратить на те, щоб відвідати свого сина в Китаї, а решту — на продовження освіти.
Нагадаємо, 50-річна жінка з України, яка працює доглядальницею за людьми похилого віку в італійському місті Авелліно, виграла в лотерею 500 тисяч євро.
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