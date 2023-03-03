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Скинути напругу. Як спланувати відпочинок під час війни

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Скинути напругу. Як спланувати відпочинок під час війни

Відпочинок під час війни. Фантастика чи життєва необхідність? Чому це важлива складова перемоги? Та як організувати відпустку бюджетно – в Україні чи за кордоном?

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“Це був певний шматочок нормального життя. Можливість побути трошки в безпеці, спати в теплому ліжку, а не в окопі, спати спокійно, спати досхочу, від’їстися, відпочити – це була просто неймовірна потреба”.

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Анна Даниленко – дружина військового. Від початку війни вона та її чоловік жили в режимі “заради перемоги": "Про відпустку разом із чоловіком я мріяла давно, і коли підписали законопроєкт, згідно якого військовослужбовець мав 7-10 днів на відпочинок, я зрозуміла, що це шанс. Останній раз, коли я приїхала відвідати Славу в Краматорську, в нього не згиналися плечі від броніка, в нього був трошки відморожений палець на нозі, він був дуже стомлений, він плутав слова”.

Тож коли чоловік Анни отримав кілька днів відпустки на новорічні свята, подружжя вирушило на Закарпаття.

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“Мені до відпустки здавалося, що я дуже непогано тримаюся. Але на контрасті я жахнулася, як узагалі 9 місяців можна було витримувати цю напругу, – зізнається Анна. – Поспати, потриматися за ручку, побути разом, видихнути і відчути себе просто навіть живою. Була можливість гуляти в горах, і ми робили невеличкі вилазки кілометрів на 5-10. Гуляти лісом, не боячись розтяжок чи мін, послухати пташечок, подивитися на дерева, подихати повітрям – це надзвичайно велику кількість ресурсу дає”.

“Втома – це сигнал, а не наша слабкість, – каже психологиня Анна Просвєтова. – Не треба вважати, що якщо ви втомилися, то це ви погано старалися і треба зібратися. У наших людей дві крайнощі. Або “а раптом війна, а я втомлений”, або “війна, тож всі разом будемо тут здихати”. Це нелогічно, але цей підхід йде від глибокого почуття внутрішньої провини: я ж не в окопі, не воюю, то чому я тут втомився або втомилася?

Втомилися – треба відпочити! Це базові умови нормального функціонування, адже принаймні на одну більш адекватну, заряджену, дієздатну людину в країні стане більше”.

В умовах війни сімейний відпочинок обмежений територіально. Адже діє заборона виїзду чоловіків за кордон. Де ж відпочити і набратися гарних вражень в Україні?

“Знайти невеличкий стильний будиночок, захований десь у природі, в Карпатах, на Закарпатті, на Львівщині”, – радить тревел-блогерка Марія Себова.

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“В мене знайома там була в Київській області, в районі Демидова. Прокидається, виходить на терасу, а в неї оленятко бігає лісом, і це Київщина! Насправді на таке є величезний запит: видихнути, переключитися, поїхати туди, де немає тривог. Якби мова йшла про літній сезон, це Шацькі озера, резорти в Трускавці, на Закарпатті. Навіть зараз можна приїхати в Одесу і погуляти вздовж моря”.

Серед українців популярності набуває історичний туризм. І в нас є на що подивитися.

Рівненщина: перший вищий навчальний заклад у Східній Європі XVI століття – Національний університет “Острозька академія”, замок-резиденція князів Острозьких, одна з найдавніших синагог – в Острозі, Дубенський замок.

Тернопільщина: Бучач та унікальна ратуша з роботами Пінзеля, Збаразький замок, Вишнівецький палац, найдовша печера Євразії “Оптимістична”.

Хмельниччина: затоплене село Бакота, Подільські товтри, резиденція Сангушків-Потоцьких, Кам’янець-Подільська фортеця.

Чернівецька область: Хотинська фортеця, зоологічний заказник “Зубровиця”, село Хрещатик зі срібною водою.

І це далеко не повний перелік тих місць, які можна відкрити для себе в Україні.

Анна Даниленко місце відпочинку обирала за вподобаннями, але в умовах повної невизначеності: “До останнього дня не було зрозуміло, чи буде ця відпустка. Власне, в мене було 2 дні, щоб її спланувати. Мені дуже допомогло те, що я моніторила все раніше, допоміг попередній досвід, тому що я Закарпаття непогано знаю. Це курортне село Поляна, там є мінеральна вода, реабілітаційні центри, гарна логістика до термальних джерел Закарпаття, там гори, смачна закарпатська кухня, маленькі села, куди ніколи не “прилітало”, нарешті ми відчули можливість поспати без вибухів”.

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Попри те, що ціни значно виросли, спланувати бюджетний відпочинок досі реально.

“Середня ціна за добу проживання в Карпатах десь 250 грн з людини – ціни точно дешевші, ніж у Києві, як і лікування, і харчування, – ділиться досвідом Анна. – Власне, ми готували вдома, тому це було недорого, на вечерю кудись виходили, це була закарпатська кухня, але теж по доступних цінах. Щодо лікування, то 7 днів з великою кількістю процедур – це масажі, це гідромасажі, ванни, декілька виїздів на термальні джерела – нам обійшлося десь по 5 тисяч гривень з людини”.

Як недивно, але відпочинок в інших країнах для жінок і чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, досі залишається доступним. Попри зростання цін на послуги туроператорів, відпочивати самостійно стало дешевше і простіше.

“Для плюс-мінус бюджетного відпочинку підійде будь-яка країна не в сезон: наприклад, Кіпр, де купатися неможливо, а гуляти вздовж моря прекрасно. Чи Португалія, де можна прогулятися біля океану, там і палаци, і мис Рока – найзахідніша точка світу, там прекрасна їжа – купа морепродуктів, які коштують недорого, – дає поради Марія Себова. – В Греції можна відпочити недорого, в тих самих Афінах їсти якийсь гірос за 2 євро, і це буде нереально смачно. Я обожнюю Мальту, це така неочевидна країна, куди мало хто доїжджає, але там можна відпочити комфортно та бюджетно”.

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Щоправда, для цього доведеться ретельно підготуватися до подорожі та промоніторити акційні пропозиції.

“Майже в кожній країні є певні дні, коли музеї безкоштовні, а зараз вхід в деякі з них вільний за українськими паспортами, – ділиться лайфгаками тревел-блогерка. – В Мадриді є галерея Прадо. Це шикарна картинна галерея, і туди можна щодня після четвертої прийти безкоштовно. Є багато країн, де дуже розповсюджені пороми, наприклад, в тому ж Амстердамі є місця, де ти користуєшся паромом просто як громадським транспортом за 1-3 євро, і це набагато дешевше, ніж взяти екскурсію човном”.

Від початку війни тревел-блогерка Марія Себова відкрила для себе нові лайфгаки закордонних подорожей.

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“Класична версія – до Польщі потягом, далі вже літаком. Дуже класна опція – це їхати через Молдову, до пропускного пункту там близько шести годин, далі ти швидко проходиш пропускний пункт, до Кишинева звідти їхати дуже недалеко, а там, будь ласка, лоукостери. Ці лоукостери раніше літали тільки Європою, але зараз їхня карта дуже розширилася. Можна купити собі за 15 євро квиток в Анталію і зберігати його, це такі маркетингові ходи. Запускаються нові рейси постійно, в мене знайома купила квитки за 500 доларів туди й назад в Лос-Анджелес – це дуже дешево!”

Тож можливості поїхати у відпустку під час війни є, і дуже важливо їх використати. Бо відпочинок – це неочевидний, але життєво важливий внесок у перемогу!

“Під час війни ви не просто можете собі дозволити відпустку – ви зобов’язані дозволити собі відпустку, ви маєте це зробити, – наголошує Анна Просвєтова. – Відновлюючи свої сили, ви робите себе більш дієздатним, більш активним, більш корисним для суспільства, ніж якщо ви виснажені та будете лежати вдома, тому що ви вигоріли фізично і морально. Виснажена людина нічого корисного для перемоги зробити не зможе. Навпаки, вона сама потребуватиме допомоги, відтягуватиме на себе чийсь психологічний резерв”.

“В мене з’явилося стільки сил, – задоволена відпусткою Анна Даниленко. – В мене з’явилася велика кількість ресурсу, можливість щось планувати, тому що раніше планувати щось більш ніж на добу було дуже страшно. А після відпочинку я зрозуміла, наскільки широкими є мої можливості”.

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Дата публікації
Перегляди
247
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