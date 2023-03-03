У червоній сукні з сексуальним декольте: Тіна Кароль в ефектному образі відвідала музичну премію у Каліфорнії

Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото і відео з музичної церемонії Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді, Каліфорнія. Це щорічна подія, яка вшановує впливових жінок у музичній індустрії.

Перед фотокамерами співачка постала в ефектному образі. На ній була червона блискуча сукня по фігурі на тонких бретельках, яка мала сексуальне декольте і розріз ззаду. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Тіни.

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Аутфіт Кароль доповнила босоніжками на шпильках, гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на червоній помаді.

"Дякую усім прекрасним людям, яких зустріла, які вірять та чиї серця б'ються в унісон з Україною", - написала у дописі артистка.

Нагадаємо, церемонію Billboard Women in Music Awards відвідала також Гайді Клум, яка сяяла там у жовтій сукні без бретелей від бренду Miss Sohee, розшитій рожевими квітковими аплікаціями і камінням, із відвертим декольте.

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