Чоловік у свій День народження замовив бургер із 35 котлет (фото)

Аби з’їсти його, іменинник підготувався, одягнувши "штани для вагітних для чоловіків".

Щоб відсвяткувати свій день народження, чоловік створив, напевно, найбільший бургер, який коли-небудь бачила Велика Британія.

Про це повідомляє Lad Bible.

Власник пабу Крейг Гаркер перед наближенням його 36-річчя вирішив відсвяткувати цей день чимось трохи унікальним, ніж торт.

Поєднуючи свою любов до бургерів зі своєю любов’ю до гігантської кількості їжі, Крейг вирішив замовити найбільший гамбургер на день народження і попросив до нього 35 додаткових м’ясних котлет.

Це не перший випадок, коли Крейг замовляє найбільшу страву, яку коли-небудь готував ресторан швидкого харчування. Так, минулого року він змусив один із закладів приготувати для нього найбільший в історії сендвіч з беконом, наповнений 50 шматочками бекону.

Греггс не додав ще більше шматочків бекону лише тому, що в закладі не виявилося достатньо великої коробки, аби запакувати більший бутерброд.

Щодо бургера, то в закладі прийняли прохання і навіть запитали у Крейга, чи не хоче він щось іще зі своїм замовленням. Однак, схоже, бургера з 36 котлетами було достатньо для іменинника.

Фото: Lad Bible

Загальний рахунок Крейга сягнув 53,49 фунтів стерлінгів (близько 2 391 грн): 7,99 – за страву та ще 1,30 – за кожну додаткову котлету.

Чоловік розповів, що бургер був дуже важким. Аби з’їсти його, Крейг підготувався, одягнувши джинси на резинці, які він описав "як штани для вагітних для чоловіків".

Однак попри всю свою підготовку, чоловікові не вдалося з’їсти цю страву на 36 котлет. Тож він поділився двома третинами свого бургера з друзями та родиною.

Нагадаємо, у США житель Філадельфії Олександр Томінський влаштував дивний челендж і наважився з’їсти 40 курей за 40 днів.

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