Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю III групи: пояснення експерта

Чи можуть під час загальної мобілізації призвати інваліда III групи, читайте роз'яснення експерта в матеріалі ТСН.ua

Що говорить закон

Згідно зі статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час мобілізації не підлягають призову на військову службу військовозобов'язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Оскільки у цій статті закону не вказано конкретну групу інвалідності, тому відповідно, можна вважати, що особи з будь-якою інвалідністю не підлягають мобілізації.

Проте, відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Тобто українців з інвалідністю III групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.

«Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому ― дванадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та проходити військову службу в межах області в якій зареєстровані чи проживають».

Якщо інваліду III групи надійде повістка потрібно з'явитись до військкомату у зазначений час з документами, які підтверджуватимуть інвалідність.

Слід надати один із документів, що підтверджує інвалідність:

довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о),

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійного посвідчення,

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності; довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю III групи

Як роз'яснює адвокат Іван Ліберман III група – це легка інвалідність, це легкі розлади здоров’я, з якими людина може воювати. Така особа "може підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, це так звана альтернативна служба".

На думку адвоката мобілізувати людей з інвалідністю III групи будуть навіть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

За його словами мобілізація осіб з інвалідністю III групи можлива, оскільки до війни багато українців підробили собі посвідчення про III групу. «Багато українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську».

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