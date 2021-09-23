В Харківському аеропорту відкриється сервісна база Boeing та Airbus

Оператор з технічного обслуговування пасажирських повітряних лайнерів має намір вкласти в інвестпроєкт 25 мільйонів євро.

В міжнародному аеропорту "Харків" буде створена база для технічного обслуговування авіалайнерів класу Boeing-737/Airbus-320. Про це оголосив в.о. мера Харкова Ігор Терехов під час презентації проєкту компанії FL Technics, спрямованого на створення відповідної сервісної платформи в Україні.

"Для нас цей проєкт дуже важливий з точки зору інвестиції та створення робочих місць. Будуть створені 1500 робочих місць, а заробітна плата становитиме 30 тисяч гривень з тенденцією до підвищення. Ми будемо робити все можливе, щоби інвестори заходили в Харків, і він став найвідкритішим серед міст України. Сьогодні серед міст колосальна конкуренція і я радий, що ми в цій боротьбі перемагаємо", - заявив Ігор Терехов.

За його словами, питання, пов’язані із дозвільними документами для харківського аеропорту, будуть винесені вже на найближчу сесію міськради.

Проєкт щодо створення сервісної бази з 8 ангарів на території міжнародного аеропорту "Харків" реалізує компанія FL Technics, що входить в Avia Solutions Group, - один із провідних операторів Європи із технічного обслуговування пасажирських повітряних лайнерів.

Компанія має намір створити в Харкові сервісну платформу загальною площею 26 000 квадратних метрів. Загалом, в проєкт буде інвестовано 25 млн євро. За рік на базі зможе обслуговуватися більше 400 літаків, а її робота призведе до створення додаткових 500 робочих місць в інших обслуговуючих компаніях.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання