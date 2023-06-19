В Одесі пролунали вибухи - очевидці

В Одесі прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців.

За попередньою інформацією, вибухи - це робота ППО.

Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях. Одеситів закликають подалі відійти від вікон і не знімати роботу ППО - моніторингові канали. Не нехтуйте особистою безпекою.

Також є ворожі повітряні цілі у бік Миколаївської області.

"Повторні пуски, ймовірно ракети типу "Калібр". Працює ППО", - пишуть моніторингові канали.

"Увага! Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті" - інформацію підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.