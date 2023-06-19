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В Одесі пролунали вибухи - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі пролунали вибухи - очевидці

Ракети летять у бік Одеси / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для України.

В Одесі прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців. 

За попередньою інформацією, вибухи - це робота ППО. 

Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях. Одеситів закликають подалі відійти від вікон і не знімати роботу ППО - моніторингові канали. Не нехтуйте особистою безпекою.

Також є ворожі повітряні цілі у бік Миколаївської області. 

"Повторні пуски, ймовірно ракети типу "Калібр". Працює ППО", - пишуть моніторингові канали. 

"Увага! Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті" - інформацію підтвердили Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи

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