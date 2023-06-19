В Одессе раздались взрывы – очевидцы

В Одессе прозвучали мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, взрывы – это работа ПВО.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях. Одесситов призывают подальше отойти от окон и не снимать работу ПВО – мониторинговые каналы. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Также есть вражеские воздушные цели в сторону Николаевской области.

"Повторные пуски, вероятно, ракеты типа "Калибр". Работает ПВО", — пишут мониторинговые каналы.

"Внимание! Ракета в направлении Одессы с Черного моря! Оставайтесь в укрытии" — информацию подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.