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В Одессе раздались взрывы – очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1121
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе раздались взрывы – очевидцы

Ракеты летят в сторону Одессы / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для Украины.

В Одессе прозвучали мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, взрывы – это работа ПВО.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях. Одесситов призывают подальше отойти от окон и не снимать работу ПВО – мониторинговые каналы. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Также есть вражеские воздушные цели в сторону Николаевской области.

"Повторные пуски, вероятно, ракеты типа "Калибр". Работает ПВО", — пишут мониторинговые каналы.

"Внимание! Ракета в направлении Одессы с Черного моря! Оставайтесь в укрытии" — информацию подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
1121
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