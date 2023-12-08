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В "Укрзалізниці" анонсували новий маршрут: куди саме

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В "Укрзалізниці" анонсували новий маршрут: куди саме

Потяг "УЗ" / Фото: "Укрзалізниця"

Поїздки за цими напрямками стануть ще комфортнішими.

"Укрзалізниця" запустила новий Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення.

Про це повідомили в "Укразалізнриці".

Більше деталей 

Як зазначили у компанії, маршрут №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30. Наступні зупинки:

  • Козятин-1 18:27 – 18:29;
  • Калинівка-1 19:00 – 19:02;
  • Вінниця 19:19 – 19:22;
  • Хмельницький 21:15 – 21:18.

Прибуття до Тернополя о 23:02. 

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32. Наступні зупинки:

  • Хмельницький 08:07 – 08:10;
  • Вінниця 09:57 –10:00;
  • Калинівка-1 10:20 –10:21;
  • Козятин-1 10:53 – 10:54;

Прибуття до Києва о 12:45. 

Додають, що маршрут буде доступний з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом "Тарпан". Квитки вже можна придбати через застосунок "УЗ", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Раніше "Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею.

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Дата публікації
Перегляди
78
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