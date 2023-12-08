В "Укрзалізниці" анонсували новий маршрут: куди саме

Поїздки за цими напрямками стануть ще комфортнішими.
"Укрзалізниця" запустила новий Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення.
Про це повідомили в "Укразалізнриці".
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Як зазначили у компанії, маршрут №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30. Наступні зупинки:
- Козятин-1 18:27 – 18:29;
- Калинівка-1 19:00 – 19:02;
- Вінниця 19:19 – 19:22;
- Хмельницький 21:15 – 21:18.
Прибуття до Тернополя о 23:02.
У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32. Наступні зупинки:
- Хмельницький 08:07 – 08:10;
- Вінниця 09:57 –10:00;
- Калинівка-1 10:20 –10:21;
- Козятин-1 10:53 – 10:54;
Прибуття до Києва о 12:45.
Додають, що маршрут буде доступний з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом "Тарпан". Квитки вже можна придбати через застосунок "УЗ", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
Раніше "Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею.
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