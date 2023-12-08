В "Укрзализныце" анонсировали новый маршрут: куда именно

Поездки по этим направлениям станут еще более комфортными.

"Укрзализныця" запустила новый Интерсити №747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем. Поезд максимально удобно подстроен под утренний выезд в столицу и вечерний возврат.

Об этом сообщили в "Укрализнрынке".

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Как отметили в компании, маршрут №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30. Следующие остановки:

Казатин-1 18:27 – 18:29;

Калиновка-1 19:00 – 19:02;

Винница 19:19 – 19:22;

Хмельницкий 21:15 – 21:18.

Прибытие в Тернополь в 23:02.

В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32. Следующие остановки:

Хмельницкий 08:07 – 08:10;

Винница 09:57 –10:00;

Калиновка-1 10:20 –10:21;

Казатин-1 10:53 – 10:54;

Прибытие в Киев в 12.45.

Добавляется, что маршрут будет доступен с 10 декабря и будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом "Тарпан". Билеты можно приобрести через приложение "УЗ", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Ранее "Укрзализныця" отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей.

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