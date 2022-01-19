"Велике будівництво" арен для Євробаскету у Львові та Києві має фінішувати до кінця 2024 року – ОП

"Велике будівництво" арен для Євробаскету у Львові та Києві має фінішувати до кінця 2024 року – ОП

Багатофункціональні спортивні арени у Києві та Львові можуть бути введені в експлуатацію до кінця 2024 року.

Йдеться про спорткомплекси, які зможуть прийняти матчі чоловічого Чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році у разі отримання Україною права на проведення турніру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Так, у Києві заплановано спорудження арени на 15 тис. 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру. Вона відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025. Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу буде створено велику паркову зону.

У Львові буде збудовано багатофункціональну арену на 10 тис. глядацьких місць, яка зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова не пізніше листопада 2024 року.

Створення таких спортивних арен по всій Україні є одним з флагманських проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначив заступник керівника ОП та координатор президентської програми Кирило Тимошенко в ході зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

"Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади", - сказав Тимошенко.

Він додав, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" здаються в експлуатацію раніше встановлених термінів.

У свою чергу керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич також відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації української центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

"Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що Україна подала заявку на проведення Євробаскету у 2025 році. В ході зустрічі з керівництвом ФІБА Європа Президент Володимир Зеленський повідомив, що нові арени для проведення чемпіонату будуть створені в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".