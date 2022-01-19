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"Велике будівництво" арен для Євробаскету у Львові та Києві має фінішувати до кінця 2024 року – ОП

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"Велике будівництво" арен для Євробаскету у Львові та Києві має фінішувати до кінця 2024 року – ОП

Багатофункціональні спортивні арени у Києві та Львові можуть бути введені в експлуатацію до кінця 2024 року.

Йдеться про спорткомплекси, які зможуть прийняти матчі чоловічого Чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році у разі отримання Україною права на проведення турніру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Так, у Києві заплановано спорудження арени на 15 тис. 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру. Вона відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025. Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу буде створено велику паркову зону.

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У Львові буде збудовано багатофункціональну арену на 10 тис. глядацьких місць, яка зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова не пізніше листопада 2024 року.

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Створення таких спортивних арен по всій Україні є одним з флагманських проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначив заступник керівника ОП та координатор президентської програми Кирило Тимошенко в ході зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

"Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади", - сказав Тимошенко.

Він додав, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" здаються в експлуатацію раніше встановлених термінів.

У свою чергу керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич також відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації української центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.
"Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що Україна подала заявку на проведення Євробаскету у 2025 році. В ході зустрічі з керівництвом ФІБА Європа Президент Володимир Зеленський повідомив, що нові арени для проведення чемпіонату будуть створені в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".

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