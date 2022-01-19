Зінченком зацікавилася головна сенсація Чемпіонату Іспанії - ЗМІ

Сашко може покинути нинішній клуб вже взимку.

Український футболіст англійського " Манчестер Сіті " Олександр Зінченко в зимове трансферне вікно може змінити команду.

Як повідомив журналіст El Chiringuito Хосе Альварес, 25-річним футболістом зацікавився іспанський "Бетіс".

За його інформацією, "огірки" планують взяти українця в оренду. Цікаво, що це не перша спроба "Бетіса" підписати Сашка. У 2018 році вони також хотіли бачити в своєму складі гравця збірної України, проте тоді Зінченко вирішив залишитися в Манчестері.

Цього сезону на рахунку Зінченка 12 матчів у всіх турнірах та дві результативні передачі;

2022 року він ще не з'являвся на полі.

Чинний контракт Зінченка з "Манчестер Сіті" розрахований до середини 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 25 млн євро. Олександр виступає за "городян" від 2016 року, куди перейшов із російської "Уфи". Зінченко також грав за ПСВ на правах оренди з англійського клубу.

Додамо, що "Бетіс" наразі є головною сенсацією Ла Ліги. "Біло-зелені" посідають третю схохидинку, яка дає право наступного сезону зіграти в Лізі чемпоінів. Після 21 туру в їхньому активі 37 балів. У своєму останньому наразі матчі внутрішньої першості "Бетіс" розбив удома "Алавес" із рахунком 4:0.