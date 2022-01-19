У Польщі українець повісився на дорожньому знаку

Чоловік видерся на металеву конструкцію і вкоротив собі віку.
У Польщі українець вкоротив собі віку, повісившись на дорожньому знакові.
Про це повідомляє видання InPoland.
Трагедія сталася кілька днів тому, але розголос цей шокувальний факт отримав після появи відповідного відео у Мережі.
На опублікованих кадрах видно, що для самогубства чоловік виліз на металеву перекладину над дорогою, до якої кріпляться дорожні знаки і вкоротив собі віку.
Самогубцю побачили очевидці і викликали поліцію та медиків. Останні лише констатували смерть чоловіка.
За попередніми даними, українець працював на автозаводі "Фольксваген". Причиною суїциду могли стати фінансові проблеми та сварки з дружиною.
Нагадаємо, що у Польщі зі "швидкої" втік українець, якого везли до психлікарні. Його шукали 5 днів.
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