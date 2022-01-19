В Польше украинец повесился на дорожном знаке

В Польше украинец повесился на дорожном знаке

Мужчина взобрался на металлическую конструкцию и покончил с собой.

В Польше украинец покончил с собой, повесившись на дорожном знаке.

Об этом сообщает издание InPoland.

Трагедия произошла несколько дней назад, но огласку этот шокирующий факт получил после публикации соответствующего видео в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что для самоубийства мужчина вылез на металлическую перекладину над дорогой, к которой крепятся дорожные знаки и покончил с собой.

Самоубийцу увидели очевидцы и вызвали полицию и медиков. Последние только констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, украинец работал на автозаводе "Фольксваген". Причиной суицида могли стать финансовые проблемы и ссоры с супругой.

Напомним, что в Польше из "скорой" скрылся украинец, которого везли в психушку. Его разыскивали 5 дней.

Читайте также: