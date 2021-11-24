Viasat запускає нову програму лояльності за підтримки COMFY

Лідер супутникового телебачення Viasat за підтримки компанії COMFY, найбільшого ритейлера побутової техніки та електроніки в Україні, запускає масштабний проєкт і дарує своїм клієнтам 400 подарункових сертифікатів.

У листопаді 2021 року Viasat, спільно з партнером – компанією COMFY, започатковує нову довгострокову програму лояльності для наявних абонентів. Мета цієї кампанії – підкреслити цінність та турботу про кожного клієнта супутникового оператора. За умовами програми, протягом року будуть проводитися розіграші 400 подарункових сертифікатів COMFY різного номіналу серед усіх активних абонентів Viasat.

Перший розіграш відбудеться уже в середині грудня 2021 року. Слідкувати за анонсами і графіком розіграшів можна на сайті viasat.ua

"Viasat – це компанія, яка постійно розвивається, аби надавати послуги супутникового телебачення найкращої якості, як з боку своїх технічних систем, так і з контентним наповненням наших пакетів: різноманіття вітчизняних та світових телеканалів-хітів, вигідні умови підключення та багато іншого. Ми цінуємо кожного клієнта, тому і заручились підтримкою надійного партнера COMFY, аби подякувати всім за довіру і вибір Viasat як телевізійного оператора, адже користування будь-якою послугою чи товаром має лишати позитивний емоційний відгук у клієнта", – прокоментувала Олександра Пікуза, директор з маркетингу Viasat.

Ознайомитися з деталями програми лояльності Viasat, стати клієнтом Viasat і взяти участь у грандіозному розіграші подарункових сертифікатів COMFY можна на офіційному сайті www.viasat.ua або у спільноті Facebook https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide

"Ми раді поглибленню співпраці з компанією Viasat та можливості підтримати партнера у запуску власної програми лояльності. Успіху цього проекту сприяли не лише вигідність пропозиції власне для учасників програми лояльності, але й відкритість Viasat до нестандартних рішень та універсальність та зручність нашого продукту – подарункових карток COMFY, однаково популярних як у B2C, так і B2B-сегменті", – додав Іван Павлік, комерційний директор COMFY.

Додатково:

Супутникова платформа Viasat уже 13 років є лідером супутникового телебачення з впізнаваним знанням бренду та показником лояльності клієнтів серед платних операторів телебачення в Україні. Багаторічна співпраця з провідними телеканалами та виробниками телевізійного контенту дають компанії змогу надавати українському глядачеві пропозицію оптимальної якості. Для цього оператор пропонує широку тарифну лінійку, у якій доступні як пакети із максимальною кількістю телеканалів, так і оптимальні пакети із набором основних рейтингових телеканалів.

Компанія COMFY — перший омніканальний ритейлер побутової техніки та електроніки в Україні, лідер за ефективністю у галузі. Єдина в галузі прозора українська компанія, що проходить аудит у міжнародній аудиторській компанії. Станом на 15 листопада 2021 року мережа COMFY налічує 94 магазини різних форматів по всій Україні.