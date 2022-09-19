Як обрізати герань, щоб вона пишно квітла взимку

Герань - невибаглива рослина, а тому її часто обирають для підвіконня. Однак, є у неї один мінус - вона дуже швидко "витягується" вгору, перетворюючись на кілька вузлуватих гілок без квітів та листя. Як обрізати герань, щоб вона квітла взимку - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Навіщо обрізати герань

Варто звернути увагу, що альтернативи обрізанню немає. Якщо не стежити за кущиком і не робити профілактичне обрізання вчасно, він швидко втратить форму. Проблема полягає в тому, що ця квітка завжди тягнеться вгору, а тому без допомоги не зможе відростити бічні пагони. Лише завдяки обрізанню ви зможете сформулювати гарну крону та стимулювати ріст герані в сторони.

Обрізаючи восени рослину, ви пробуджуєте її бруньки, які сплять всередині стовбура. За допомогою іншого способу зробити це неможливо. Крім того, ця процедура допоможе сформувати нові бутони в майбутньому. Герань, яку обрізали, дає більше суцвіть та виглядає дуже ошатною.

Якщо пропустити час обрізання і квітка надто витягнеться вгору, можна зрізати кілька молодих живців з її верхньої частини, щоб виростити з них нові герані.

Як обрізати герань восени: технологія

Як обрізати герань восени: технологія / Фото: pixabay.com

Зазвичай корекцію форми квітки потрібно проводити двічі на рік: навесні та восени. При цьому осіннє обрізання герані допомагає підготувати рослину до зимового періоду. Тим більше, що за літо герань найчастіше добре розростається і тому вже потребує корекції.

Процедуру слід починати лише тоді, коли вже закінчили квітнути останні суцвіття. Однак, дуже важливо зробити це до першого зимового місяця. Взимку більшість рослин відпочивають і турбувати їх не варто.

Обрізання проводять за допомогою звичайного канцелярського ножа - він досить тонкий та гострий. А ось такі інструменти як секатор або ніж використовувати не можна - вони можуть пом'яти рослину. Перед процедурою обов'язково продезінфікуйте лезо спиртом.

Не забудьте заздалегідь приготувати ще один важливий дезінфікуючий засіб - активоване вугілля. Його необхідно спочатку подрібнити. Також придбайте фосфорне добриво, щоб можна було відразу підгодувати обрізану рослину.

Як обрізати герань? Тут все просто. Якщо кущик ще не втратив своєї форми, потрібно всього лише покращити його зовнішній вигляд за допомогою обрізання. В цьому випадку важливо прибрати пожовтіле листя, зрізати канцелярським ножем зайві пагони та зів'ялі гілочки, залишивши лише найздоровіші.

Залежно від розміру куща, варто обрізати 3-6 бічних пагонів. Також слід позбутися від верхівки.

Якщо ж квітка вже повністю втратила свою форму, доведеться майже повністю позбутися основного стебла та залишити лише близько 10 см. Не варто переживати - герань життєлюбна рослина і вона дуже швидко відновиться.

Важливо запам'ятати

Запам'ятайте кілька важливих порад, як обрізати герань восени, щоб вона гарно квітнула взимку:

Зрізати потрібно не більше 20% зеленої маси - інакше рослині буде важко впоратися зі стресом. Обрізання не можна проводити пізніше листопада, щоб квітка відпочила. Надто сильне обрізання може відтермінувати період квітіння, однак рослина дасть пишну крону. Довгі і викривлені гілки можна відрізати повністю. Після процедури обрізання дуже важливо обробити місця зрізу подрібненим активованим вугіллям, а саму рослину - підживити. В літні місяці час від часу общипуйте герань (видаляйте верхівку), щоб вона сформувала красиву крону.

Уважно стежте за станом рослини після того, як ви обрізали герань восени. Якщо пагін почорнів, почав гнити - потрібно його підрізати ще раз, щоб прибрати потемнілу ділянку. А потім ретельно продезінфікувати зріз активованим вугіллям чи корицею.