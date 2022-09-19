Как обрезать герань, чтобы она пышно цвела зимой

Герань – неприхотливое растение, поэтому ее часто выбирают для подоконника. Однако есть у нее один минус — она очень быстро "вытягивается" вверх, превращаясь в несколько узловатых веток без цветов и листьев. Как обрезать герань, чтобы она цвела зимой — читайте об этом в материале ТСН.ua.

Зачем обрезать герань

Следует обратить внимание, что альтернативы обрезке нет. Если не следить за кустом и не делать профилактическую обрезку вовремя, он быстро потеряет форму. Проблема состоит в том, что этот цветок всегда тянется вверх, а потому без помощи не сможет отрастить боковые побеги. Только благодаря обрезке вы сможете сформулировать хорошую крону и стимулировать рост герани в стороны.

Обрезая осенью растение, вы пробуждаете его почки, спящие внутри ствола. С помощью другого способа это сделать невозможно. Кроме того, данная процедура поможет сформировать новые бутоны в будущем. Обрезанную герань дает больше соцветий и выглядит очень нарядной.

Если пропустить время обрезки и цветок слишком вытянется вверх, можно срезать несколько молодых черенков с его верхней части, чтобы вырастить из них новые герани.

Как обрезать герань осенью: технология

Как обрезать герань осенью: технология / Фото: pixabay.com

Обычно коррекцию формы цветка следует проводить дважды в год: весной и осенью. При этом осенняя обрезка герани помогает подготовить растение к зимнему периоду. Тем более что за лето герань зачастую хорошо разрастается и поэтому уже нуждается в коррекции.

Процедуру следует начинать только тогда, когда уже закончили цвести последние соцветия. Однако очень важно сделать это до первого зимнего месяца. Зимой большинство растений отдыхают и беспокоить их не следует.

Обрезку производят с помощью обычного канцелярского ножа – он достаточно тонкий и острый. А вот такие инструменты как секатор или чем использовать нельзя – они могут помять растение. Перед процедурой обязательно продезинфицируйте лезвие спиртом.

Не забудьте заранее приготовить еще одно важное дезинфицирующее средство – активированный уголь. Его нужно сначала измельчить. Также приобретите фосфорное удобрение, чтобы можно было сразу подкормить обрезанное растение.

Как обрезать герань? Здесь все просто. Если кустик еще не потерял своей формы, нужно всего лишь улучшить его внешний вид с помощью обрезки. В этом случае важно убрать пожелтевшие листья, срезать канцелярским ножом лишние побеги и увядшие веточки, оставив только самые здоровые.

В зависимости от размера куста следует обрезать 3-6 боковых побегов. Также следует избавиться от макушки.

Если же цветок уже полностью потерял свою форму, придется почти полностью избавиться от основного стебля и оставить лишь около 10 см. Не стоит переживать – герань жизнелюбивое растение и оно очень быстро восстановится.

Важно запомнить

Запомните несколько важных советов, как обрезать герань осенью, чтобы она хорошо цвела зимой:

Срезать нужно не более 20% зеленой массы – иначе растению будет трудно справиться со стрессом. Обрезку нельзя проводить позже ноября, чтобы цветок отдохнул. Слишком сильная обрезка может отсрочить период цветения, однако растение даст пышную крону. Длинные и искривленные ветки можно отрезать полностью. После процедуры обрезки очень важно обработать места среза измельченным активированным углем, а само растение – подкормить. В летние месяцы время от времени общипывайте герань (удаляйте верхушку), чтобы она сформировала красивую крону.

Внимательно следите за состоянием растения после того, как вы обрезали герань осенью. Если побег почернел, начал гнить – нужно его подрезать еще раз, чтобы убрать потемневший участок. А затем тщательно продезинфицировать срез активированным углем или корицей.