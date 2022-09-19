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На аэродроме в оккупированном Мелитополе раздались взрывы — Федоров

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На аэродроме в оккупированном Мелитополе раздались взрывы — Федоров

Иллюстративная фотография. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

На территории временно оккупированной Запорожской области произошел "хлопок".

В понедельник, 19 сентября, взрывы прогремели в захваченном россиянами Мелитополе. "Забавило" на территории аэродрома.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", — говорится в сообщении городского головы.

По словам Федорова, в настоящее время уточняется информация о последствиях взрывов.

Как сообщалось, в центре временно оккупированного Мелитополя 18 сентября раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка, которую, вероятно, заложили в мусорных баках. Взрыв был настолько мощным, что местные даже увидели зарево.

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