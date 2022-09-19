На аэродроме в оккупированном Мелитополе раздались взрывы — Федоров

На территории временно оккупированной Запорожской области произошел "хлопок".
В понедельник, 19 сентября, взрывы прогремели в захваченном россиянами Мелитополе. "Забавило" на территории аэродрома.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", — говорится в сообщении городского головы.
По словам Федорова, в настоящее время уточняется информация о последствиях взрывов.
Как сообщалось, в центре временно оккупированного Мелитополя 18 сентября раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка, которую, вероятно, заложили в мусорных баках. Взрыв был настолько мощным, что местные даже увидели зарево.
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