Яке завтра свято – все про 16 листопада: день Ангела, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 16 листопада: день Ангела, що не можна робити

16 листопада 2021 року – вівторок. В цей день до складу США увійшли території Оклахоми та Індіани, а під час матчу Англія - Ірландія англійський футболіст Джордж Холл зробив найшвидший хеттрик, забивши в ворота суперника три голи за 3,5 хвилини.

До Нового року залишається 45 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Ідея запровадити це професійне свято з’явилася ще в 1994 році. Тоді працівники Укртелерадіокомпанії звернулися до Президента та уряду з проханням знайти день для святкування. Дату обрали на честь першого радіоетеру в Україні, що відбувся 16 листопада 1924 року.

Цікавий факт – перший прямий етер в Україні відбувся у київській телестудії в 1939 році. Тоді показали 40-хвилинну трансляцію, під час якої глядачі могли бачити портрет Серго Орджонікідзе. Сьогодні ж 86% українців отримують інформацію про події в країні та світі за допомогою телебачення.

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля / Pexels

16 листопада святкується Всесвітній день рукоділля. Це свято поки не має офіційного статусу, але фонд ЮНЕСКО вніс рукоділля до списку культурної спадщини світу. Метою дня є поширення інформації про різні види діяльності, можливість обмінятися досвідом і навчитися новому.

Також 16 листопада – Міжнародний день боротьби з анорексією. Запропонували цю дату в 2005 році, адже проблема вже досить довгий час є дуже гострою для суспільства: через нав’язані модою неприродні стандарти краси молоді дівчата намагаються схуднути, позбавляючи себе їжі. Мета цього дня: розповсюдження інформації про анорексію та її наслідки.

Анорексія – серйозне захворювання, яке все частіше діагностують у підліток та неповнолітніх дівчат. Незважаючи на те, що молодий організм росте і потребує їжі, молодь виснажує себе голодуваннями. Головними симптомами синдрому є порушення функції метаболізму, інфекції та хвороби системи травлення.

Щорічно 16 листопада святкують Міжнародний день терпимості (толерантності), який був запроваджений ЮНЕСКО 1995 року. Це дуже важливе свято, особливо в сучасному суспільстві, адже у світі зростає екстремізм (крайні методи дій, погляди) та неприязнь до чужого (ксенофобія). В цей день розповсюджується інформація про те, що всі люди різні і потрібно поважати особистість кожного з нас.

16 листопада святкується цікаве свято – Всесвітній день ґудзиків. Заснували його ще в 1938 році за допомогою американської організації National Button Society. Цікавий факт – раніше ґудзики використовували не лише для того, аби застібати одяг. Це був справжній предмет розкоші з певним смисловим значенням. А перші ґудзики було знайдено під час розкопок на місці поселення Стародавнього Рима. Датуються ці екземпляри, як стверджують вчені, третім тисячоліттям до нашої ери.

Яке завтра церковне свято

16 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святої княжни Анни Всеволодівни / pixabay.com

16 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святої княжни Анни Всеволодівни, яка була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. Вона отримала в народі прізвисько – Холодна, тому що цими днями погода найчастіше вже звертає до зими. Також свято носило й інші назви: “Баби”, “Кросник”, “Ганна”, “Агапій”.

Анна (Янка) Всеволодівна народилася в Переяславі у 1504 році. Саме там і минуло її дитинство. Матір’ю княжни була грецька царівна. Батько, князь Всеволод Ярославович, опікувався дочкою, тому дав їй серйозне на той час виховання: навчав філософії, грамоті, риториці, історії, грецькій мові.

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В юні літа Анна заручилася з Дуком Старшим, який був візантійським царевичем. На жаль, її судженого насильно постригли в ченці. Ця подія і стала причиною того, що дівчина присвятила себе Господу Богу. Побачивши в Візантії різноманітні жіночі монастирі, вона попросила свого батька заснувати схожий на Русі. На її прохання в 1068 році з’явився перший жіночий монастир, Андріївський. Анна стала там ігуменею. Саме в монастирі пізніше відкрили першу школу для дівчат. Там викладали жіночі ремесла і необхідні основи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 листопада

Які завтра іменини: Вікентій, Богдан, Ілля, Сергій, Павло, Микола, Петро, Василь (Василій), Олександр, Володимир, Йосип (Осип), Іван, Федір, Георгій, Євдокія, Світлана, Ганна.

Талісманом людей, народжених 16 листопада, є місячний камінь. Він цікавив людей своїми властивостями з давніх часів. Наші предки вважали, що людина, знайшовши цей камінь, отримувала дар ясновидіння. Існувало цікаве повір’я, згідно з яким, місячний камінь допомагає коханим подолати на своєму шляху різноманітні перешкоди.

В цей день народилися:

1867 рік – український церковний діяч, Агапіт (Антоній Вишневський);

1906 рік – український режисер, Роман Кармен;

1910 рік – фізіолог, Павло Харченко;

1936 рік – гандбольний тренер, Ігор Тульчин, саме його команда і він сам були внесені до Книги рекордів Гіннеса за досягнення в спорті;

1954 рік – український мовознавець, біограф, культуролог Олексій Зарецький;

1977 рік – українська фігуристка Оксана Баюл;

1978 рік – перекладачка, письменниця, Дзвінка Матіяш.

Що не можна робити цього дня

Наші предки намагалися 16 листопада не виходити без особливої потреби з дому, уникати людних місць, щоб не зловити пристріт.

Якщо цього дня подружжя посвариться, це до розлучення, тому намагалися не сваритися з близькими.

Якщо в ваш будинок постукала людина, її не можна не пустити, але після цього обов’язково перехрестіть двері, так ви не дасте негативу переступити поріг.

Народні прикмети і традиції

16 листопада вірили, якщо миші риють нори, треба чекати холоднечу / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сніг не випадав, значить наступний рік буде неврожайним;

якщо миші риють нори – чекайте на холоднечу;

низько летять хмари – на холод;

холодна погода 16 листопада – на голодну осінь;

якщо ввечері вдарив мороз, зимою не буде перепаду температур;

якщо з труби низько стелиться дим, буде потепління, а якщо пішов вгору – чекайте на мороз.

На Русі 16 листопада було прийнято ласувати замороженими ягодами (журавлина, брусниця). Їх часто додавали в кисіль або в різноманітні страви. Якщо був мороз, на вулицю виносили молоко і чекали, щоб воно замерзло. Потім робили з нього стружку, якою посипали млинці. Це було щось схоже на сучасне морозиво.

У слов’ян існувало повір’я, що 16 листопада з неба спускається нечиста сила, яка ходить між будинками і заглядає, як хто живе. Тому потрібно було захистити себе. Наприклад, не залишати житло без нагальної потреби.

Пам’ятні дати 16 листопада

16 листопада 2020 відомий хакер стає главою служби безпеки в Twitter / Pexels

Цього дня рік тому відомий хакер, Пейтер Затко, стає очільником служби безпеки в Twitter, президент України Володимир Зеленський запускає міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО, а Facebook презентує функцію повідомлень, що зникають, в Instagram та Messenger.

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 листопада:

1700 рік – Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік – Едуардом Гудвіном було запатентовано рятувальний жилет;

1907 рік – до території США приєдналися Оклахома та Індіана;

1924 рік – початок мовлення першої української радіостанції;

1933 рік – між СРСР та США встановлено дипломатичні відносини;

1938 рік – англійський футболіст Джордж Голл під час матчу Англія - Ірландія зробив найшвидший хет-трік, забивши три голи в ворота суперника за 3,5 хвилини;

1945 рік – заснування ЮНЕСКО;

1967 рік – в Нью-Йорку розпочався I Світовий Конгрес вільних українців;

1990 рік – на телеекрани в США виходить фільм Кріса Коламбуса “Сам удома”;

2010 рік – принц Вільям заручився з Кейт Міддлтон.

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