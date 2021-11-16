Яке завтра свято – все про 17 листопада, день Ангела, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 17 листопада, день Ангела, що не можна робити

17 листопада 2021 року – середа. Цього дня гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький підписав Батуринські статті з представниками російського уряду, було відкрито 160-кілометровий Суецький канал, а в Стенфордському університеті аспірант Біл Інгліш отримав патент на комп’ютерну мишку.

До Нового року залишається 44 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день студента (День студента України). На жаль, святкування засновано на честь досить трагічної події, яка сталася в 1939 році в Чехії. Під час мирної акції протесту один зі студентів був поранений поліцією та від отриманих травм помер. Його смерть стала причиною кількох протестів, що прокотилися країною і привернули увагу окупаційної влади. Після наради з Адольфом Гітлером в Чехії закрили всі вищі навчальні заклади на 3-річний термін.

17 листопада святкують Міжнародний день студента / Pexels

Гуртожитки було окуповано, студентів виводили озброєні солдати в піжамах прямо на вулицю. Багатьох відправили до концтаборів, деяких розстрілювали на місці. Саме 17 листопада сталися найкривавіші події того року. 1941 року Міжнародною Радою Студентів було вирішено зробити цей день пам’ятним для всіх студентів. В Україні свято було запроваджено 1999 року президентом Леонідом Кучмою.

Також 17 листопада – Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ініціатором створення свята став Європейський фонд допомоги новонародженим і вперше цей день відсвяткували в 2009 році. Спочатку назва була інакшої і звучала “Міжнародний день поінформованості про недоношеність”. Але оскільки від 2010 року до святкування події приєдналося багато країн, було вирішено її змінити.

Тема передчасного народження є досить важливою для будь-якого суспільства. Згідно зі статистикою, кожна десята дитина народжується недоношеною. Мета свята – надавати всю необхідну інформацію про дану проблему.

Щороку 17 листопада у світі – Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Цей день створила Глобальна ініціатива з боротьби проти даного захворювання. ХОЗЛ відрізняється постійним обмеженням повітря, яке надходить до дихальних шляхів. Основні причини: тютюновий дим, інфекції, забрудненість повітря.

В третю середу листопада святкують Всесвітній день географічних інформаційних систем. Цього року він припадає на 17 листопада. З’явилося це свято ще у 1999 році, хоча навіть сьогодні про нього мало хто знає. Географічна інформаційна система – комп’ютерна система, за допомогою якої можна збирати, використовувати, зберігати, редагувати, відображати та аналізувати просторові дані з усією потрібною інформацією.

Яке завтра церковне свято

17 листопада - день пам'яті святих мучеників Нікандра єпископа Мирського та Єрмея (пресвітера) / pixabay.com

17 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея (пресвітера). Згідно переказів, Єрмей та Нікандр навчалися у святого Тита, а він був учнем апостола Павла. Через проповідування вони навернули багатьох людей до християнської віри. Правителі, які все ще поклонялися ідолам, дізналися про двох проповідників. За це Нікандра та Єрмея схопили в катували, умовляючи відмовитися від віри. Вони не відреклися від Христа, за що поплатилися життям.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 листопада

Які завтра іменини: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Федір, Фаїна.

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Талісманом людей, народжених 17 листопада, є бірюза. Назва пішла від французького слова “turquoise” і означає “турецьке каміння”. Наші предки частіше, ніж будь-якому іншому каменю, приписували бірюзі лікувальні властивості. Вона є символом духовності та боротьби зі злом, багатства і благополуччя. На Сході навіть існує приказка: “Не збідніє ніколи та рука, на якій є перстень із бірюзою”.

Цього дня народилися:

1503 рік – видатний італійський художник Аньйоло Бронзіно;

1749 рік – французький винахідник, який розробив метод консервації продуктів (апертизацію), Ніколя Аппер;

1788 рік – український актор Михайло Щепкін;

1811 рік – професор Київського університету Микола Іванишев;

1901 рік – американський режисер українського походження Лі Страсберг;

1944 рік – комедійний актор Дені ДеВіто;

1966 рік – французька акторка Софі Марсо;

1982 рік – українська письменниця Софія Андрухович;

1989 рік – український футболіст Роман Зозуля.

Що не можна робити цього дня

Наші пращури помітили, що 17 листопада був нещасливим днем, тому в народі існувало чимало забобон:

Не варто ступати на перехрестя, адже в цей день тут збиралася нечисть, яка могла заподіяти зло. Якщо ж оминути перехрестя не вдавалося, то три рази хрестилися і промовляли “Отче наш”.

Не можна виносити гроші, їжу та інші речі з дому, щоб не втратити щастя.

17 листопада не можна було святкувати весілля або заводити нові знайомства, тому що хорошого результату не буде.

Цього дня не давали гроші в борг, навіть якщо просили найближчі родичі.

Народні прикмети і традиції

Пращури вірили, що 17 листопада буде погана погода / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

якщо мишей більше, ніж зазвичай, зима буде холодною;

на небі молодий місяць і випав сніг – скоро він буде танути;

на небі новий місяць – дивилися, який сьогодні день і погода, бо вона буде триматися до грудня;

здалеку ліс здається чорним – буде відлига;

навколо сонця білі круги – буде сніжна буря.

17 листопада над дверима будинку малювали хреста за допомогою крейди, щоб нечиста сила не проникла до середини. Також на підвіконня насипали ягідки горобини. Жінки намагалися будь-якими способами утримати чоловіка вдома, щоб не пішов до коханки.

Пращури вірили, що 17 листопада буде погана погода. Навіть говорили: “Ярема (Єремій) – сиди вдома”. Існувало повір’я, що цього дня на землю спускається нечиста сила, яка ходить між будинками і намагається поцупити у людей вугілля. Обов’язково запам’ятайте сон, який приснився в ніч проти 17 листопада. Вважається, що він покаже, чого потрібно остерігатися в житті.

Пам’ятні дати 17 листопада

17 листопада 2020 року було скасовано матч Швейцарія - Україна в Лізі націй / Pexels

Цього дня рік тому було скасовано матч Швейцарія - Україна в Лізі націй, під Верховною Радою України відбувалися протести проти фізичних осіб підприємців проти фіскалізації бізнесу та карантину вихідного дня.

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 листопада:

1663 рік – укладання так званих Батуринських статей між гетьманом Іваном Брюховецьким та московським урядом;

1804 рік – в Харкові засновано університет;

1869 рік – офіційне відкриття Суецького каналу (160 км);

1939 рік – в Празі пройшли протести студентів та викладачів проти нацистської окупації;

1948 рік – засновано Київтрансгаз;

1959 рік – початок виготовлення штучних діамантів південно-африканською компанією “Де Бірс”;

1966 рік – в ніч проти 17 листопада було зареєстровано найбільший метеорний дощ;

1969 рік – між США та СРСР проходять переговори з обмеження стратегічних озброєнь;

1970 рік – на Місяць висаджується “Місяцехід-1”;

1970 рік – в Стенфордському університеті аспірант Біл Інгліш під керівництвом Дугласа Енгельбарта створює комп’ютерну мишку і отримую на неї патент;

1988 рік – першою прем’єр-міністеркою Пакистану стає Беназір Бхутто;

1994 рік – в Україні скасована Декларація про суверенітет Криму.

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