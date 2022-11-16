Астрологічний прогноз на 16-17 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у 23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, бажано закінчувати розпочаті раніше справи та підбивати проміжні підсумки своєї діяльності. Також можна – і навіть потрібно – обмірковувати нові ідеї, які, втілені згодом у життя, принесуть не лише гроші, а й славу.

Символ дня: Химера.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активні дні.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, мідний, теракотовий.

Щасливе каміння дня: колумбіт, сардонікс, крокідоліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися в ці дні, зумовлені слабкістю організму, яка, своєю чергою, спричинена зниженням імунітету: вони можуть бути тривалими та погано піддаватися лікуванню, тож не варто зволікати з візитом до лікаря. Від хірургічних операцій, навіть якщо йдеться лише про обрізний манікюр, у цей час необхідно відмовитися.

Сни дня: сни, побачені в цей час, розповідають про внутрішні проблеми людини, тому жах – серйозне попередження для неї: необхідно звернути увагу на своє психологічне здоров'я.

Стрижка дня: дні, коли волосся – звісно, якщо є така можливість – краще взагалі не сіпати не чіпати, достатньо його просто зачесати, після чого забути про нього.

Афоризм дня: "Життя надто швидко входить у звичку. Хочеш заробити гроші, щоб жити щасливо, і, як результат, всі сили, весь цвіт життя йдуть на їхнє добування. Щастя забуто, засіб взято за мету" (Альбер Камю).

Ангел-охоронець дня: Батіс – покровитель усіх видів мистецтва.

Магія і містика дня: можна переробляти гороскоп, активізуючи в ньому ті зони, які здаються людині такими, що недостатньо розвиваються.

Табу дня: не варто відповідати агресією на чужу агресію – так можна лише збільшити кількість зла у світі, але не перемогти його.

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