Астрологический прогноз на 16-17 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, желательно заканчивать начатые ранее дела и подводить промежуточные итоги своей деятельности. Также можно – и даже нужно – обдумывать новые идеи, которые, будучи впоследствии воплощенными в жизнь, принесут не только деньги, но и славу.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активные дни.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, медный, терракотовый.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, предопределены слабостью организма, которая, в свою очередь, вызвана снижением иммунитета: они могут быть продолжительными и плохо поддаваться лечению, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу. От хирургических операций, даже если речь всего лишь об обрезном маникюре, в это время необходимо отказаться.

Сны дня: сны, увиденные в это время, рассказывают о внутренних проблемах человека, поэтому кошмар – серьезное предупреждение для него: необходимо обратить внимание на свое психологическое здоровье.

Стрижка дня: дни, когда волосы – разумеется, если есть такая возможность – лучше вообще не трогать, достаточно их просто причесать, после чего забыть о них.

Афоризм дня: "Жизнь слишком быстро входит в привычку. Хочешь заработать деньги, чтобы жить счастливо, и в итоге все силы, весь цвет жизни уходят на их добывание. Счастье забыто, средство принято за цель" (Альбер Камю).

Ангел-хранитель дня: Батис – покровитель всех видом искусства.

Магия и мистика дня: можно переделывать гороскоп, активизируя в нем те зоны, которые кажутся человеку недостаточно хорошо развивающимися.

Табу дня: не стоит отвечать агрессией на чужую агрессию – так можно только умножить количества зла в мире, но при этом не победить его.

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