Євген Мураєв: біографія, політичний шлях, скандали та компромат

ТСН.ua розповідає, хто такий Мураєв у профайлі на політика.

22 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило заяву, в якій йшлося, що британський уряд володіє інформацією, що Росія планує встановити в Україні проросійський режим, який може очолити колишній народний депутат Євген Мураєв.

“Ми маємо інформацію, яка вказує, що, ухвалюючи рішення про можливе вторгнення й окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера. Як потенційний кандидат розглядається колишній депутат Євген Мураєв”, - зазначається у заяві.

Пізніше американський телеканал CNN з посиланням на джерело в американській розвідці підтвердив, що США мають такі ж докази, що і Велика Британія, стосовно планів Кремля.

Сам Мураєв цю інформацію спростував. "Це якась глупість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого”, - сказав він

ТСН.ua розповідає, хто такий Мураєв у профайлі на політика.

Де народився та навчався Мураєв

Євген Мураєв народився 2 грудня 1976 року у Змійові Харківської області. За національністю Мураєв українець. Він закінчив фізико-математичний ліцей №27 у Харкові. 1994 року вступив на економічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ ім. Каразіна), спеціальність “фінанси та кредит”, який закінчив 1999 року. Другу вищу освіту отримав у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, який закінчив 2014 рік.

Початок кар'єри та бізнес Мураєва

Від 2000 року працював у кількох комерційних компаніях на керівних посадах. Зокрема, у компанії ТОВ "Анклав", яка спеціалізувалася на оптовій торгівлі нафтопродуктами, Мураєв обіймав посаду директора. Від 2001 до 2007 року обіймав посаду директора ТОВ "МКМ-Харків", у 2009-2010 роках очолював ТОВ "Східна фінансова група".

Політичний шлях Мураєва

Політична кар'єра Мураєва розпочалася 2006 року, коли він обрався депутатом Харківської обласної ради від партії Інни Богословської "Віче".

2007 року він балотувався до парламенту VI скликання від блоку "КУЧМА", але за результатами виборів до парламенту не пройшов.

2010 року вдруге був обраний депутатом Харківської облради, але вже від "Партії регіонів".

Трохи пізніше 15 лютого 2010 року тодішній Президент Віктор Янукович призначив Мураєва головою Зміївської районної державної адміністрації.

Через два роки Мураєв обрався народним депутатом до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №181 (Зміївський район, частина Харківського району Харківської області). Він був поміж тих депутатів, які 16 лютого 2014 голосували за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

У лютому 2014 року придбав у Вадима Рабіновича український канал новин "News One". Тоді він також став власником харківського інтернет-каналу "Робінзон ТВ" та сайту MIGnews. Варто зазначити, що вже за 4 роки він продав телеканал соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку. 2021 року NewsOne припинив мовлення через санкції Ради Національної безпеки і оборони.

Літом 2014 року Мураєв вийшов із фракції Партії регіонів і протягом червня-липня залишався позафракційним народним депутатом.

26 жовтня 2014 року нардеп був переобраний до парламенту за тим же 181 округом від партії Опозиційний блок. У парламенті він був членом комітету з питань податкової та митної політики. Рух "Чесно" називав Мураєва прогульником, зазначивши, що у Раді VIII скликання нардеп пропустив 73% засідань.

У червні 2016 року Мураєв пішов з фракції партії "Опозиційний блок". До вересня 2018 року був головою політради партії "За життя" Вадима Рабіновича. 21 вересня 2018 року - вийшов з партії "За життя" Вадима Рабиновича і створив власну партію "Наші".

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Вже у листопаді того ж року у кабельних мережах та на супутнику з'явився телеканал НАШ (здійснює мовлення на основі ліцензії Maxxi TV).

2019 року балотувався на посаду президента України від партії "НАШІ". Втім, знявся з реєстрації у Центральній виборчій комісії на користь Олександра Вілкула. За даними руху "Чесно", Мураєв неодноразово порушував законодавство під час президентської кампанії того року – щонайменше тричі попадався на непрямому підкупі виборців.

Олександр Вілкул та Євген Мураєв під час пресконференції, березень 2019 року / УНІАН

На дострокових парламентських виборах 2019 року Мураєв очолив партійний список Опозиційного блоку. У підсумку на виборах до ВРУ 2019 року партія Опозиційний блок не подолала прохідний бар'єр у 5%.

Родина Мураєва

За даними відкритих джерел, батько Мураєва Володимир Кузьмич був генеральним директором АТЗТ "Рапід", а мати, Ольга Олексіївна, — доцент кафедри хімії в Харківському університеті міського господарства.

Від 2005 року Мураєв був у шлюбі з Валерією Мураєвою – донькою банкіра та народного депутата II скликання Олега Таранова та племінницею нардепа ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Вони розлучилися 2017 року, втім досі підтримують дружні стосунки та є політичними соратниками. У пари народилися двоє синів – Михайло та Ігор.

Нинішня дружина Мураєва Катерина Гордієнко – 28-річна акторка. У них є донька та син.

Євген Мураєв з дружиною Катериною Гордієнко / Facebook/Євген Мураєв

Політичні погляди Мураєва та скандали

30 листопада 2017 року нардеп назвав Революцію Гідності "державним переворотом", додавши, що події на Донбасі - це "громадянський конфлікт", обидві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а боєвики - Росії.

Є дві сторони конфлікту. І я скажу так, як я вважаю: на нашій території воює Росія зі США нашими руками. Одні допомагають офіційному Києву, інші - невизнаним республікам. Вони з'ясовують свої стосунки за допомогою нас перш за все. І всі, хто це спростовує, є колаборантами з тієї чи іншої сторони Євген Мураєв

Це викликало скандал і пікетування телеканалу NewsOne. 3 грудня 2017 року активісти розпочали блокування входу до телеканалу з вимогою до власника вибачитися за зневажливі слова про Євромайдан та припинити прокремлівську пропаганду.

Влітку 2018 року Генпрокуратура відкрила провадження проти Мураєва, який в ефірі одного з телеканалів назвав режисера Олега Сенцова, який тоді перебував у російський в'язниці, "терористом".

Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення вона є терористом. Для націоналістичної частини він, мабуть, є героєм. І час покаже, хто має рацію Євген Мураєв

У Верховній Раді через цей вислів сталася бійка поміж депутатами Бориславом Березою та Олександром Долженковим.

Бійка депутатів Берези та Долженкова, 2018 рік / УНІАН

Мураєв також завжди активно виступав проти вступу України до НАТО. На думку Мураєва, Україну там не чекають і "перш, ніж кудись вступати, треба запитати думку громадян на всеукраїнському референдумі".

2017 року рух "Чесно" повідомив, що Мураєв передав ТОВ "Новини 24 години" дружині Валерії Мураєвій. Однак, відповідно до статті 36 "Запобігання конфлікту інтересів у звʼязку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" закону України "Про запобігання корупції", депутатам забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права членам сімʼї.

Телеканал "НАШ" Мураєва неодноразово потрапляв у скандали через проросійську повістку: у грудні 2020 року в його ефірі з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, також канал отримував попередження за трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна.

2019 року ГПУ викликала його на допит у зв'язку з можливим ухиленням від сплати податків. Політик відмовився відповідати на запитання слідчого, мотивуючи це конституційним правом не давати проти себе свідчень.