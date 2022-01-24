Евгений Мураев: биография, политический путь, скандалы и компромат

ТСН.ua рассказывает, кто такой Мураев в профайле политика.

22 января Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление, в котором говорилось, что британское правительство владеет информацией, что Россия планирует установить в Украине пророссийский режим, который может возглавить бывший народный депутат Евгений Мураев.

“У нас есть информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший депутат Евгений Мураев”, — отмечается в заявлении.

Позже американский телеканал CNN со ссылкой на источник в американской разведке подтвердил, что у США такие же доказательства, что и у Великобритании, относительно планов Кремля.

Сам Мураев эту информацию опроверг. "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего", — сказал он.

ТСН.ua рассказывает, кто такой Мураев в профайле политика.

Где родился и учился Мураев

Евгений Мураев родился 2 декабря 1976 в Змееве Харьковской области. По национальности Мураев украинец. Он окончил физико-математический лицей №27 в Харькове. В 1994 году поступил на экономический факультет Харьковского государственного университета (ныне ХНУ им. Каразина), специальность "финансы и кредит", который закончил в 1999 году. Второе высшее образование получил в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, окончив его в 2014 году.

Начало карьеры и бизнес Мураева

С 2000 года работал в ряде коммерческих компаний на руководящих должностях. В частности, в компании ООО "Анклав", специализировавшейся на оптовой торговле нефтепродуктами, Мураев занимал должность директора. С 2001 по 2007 год занимал должность директора ООО "МКМ-Харьков", в 2009-2010 годах возглавлял ООО "Восточная финансовая группа".

Политический путь Мураева

Политическая карьера Мураева началась в 2006 году, когда он избрался депутатом Харьковского областного совета от партии Инны Богословской "Вече".

В 2007 году он баллотировался в парламент VI созыва от блока "КУЧМА", но по результатам выборов в парламент не прошел.

В 2010 году вторично был избран депутатом Харьковского облсовета, но уже от Партии регионов.

Чуть позже 15 февраля 2010 тогдашний Президент Виктор Янукович назначил Мураева главой Змиевской районной государственной администрации.

Через два года Мураев избрался народным депутатом в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 (Змиевский район, часть Харьковского района Харьковской области). Он был среди депутатов, которые 16 февраля 2014 года голосовали за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

В феврале 2014 года приобрел у Вадима Рабиновича украинский новостной канал "News One". Тогда он стал владельцем харьковского интернет-канала "Робинзон ТВ" и сайта MIGnews. Стоит отметить, что уже через 4 года он продал телеканал соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. В 2021 года NewsOne прекратил вещание из-за санкций Совета Национальной безопасности и обороны.

Летом 2014 года Мураев вышел из фракции Партии регионов и в течение июня-июля оставался внефракционным народным депутатом.

26 октября 2014 года нардеп был переизбран в парламент по тому же 181 округу от партии Оппозиционный блок. В парламенте он был членом комитета по налоговой и таможенной политике. Движение "Честно" называло Мураева прогульником, отметив, что в Раде VIII созыва нардеп пропустил 73% заседаний.

В июне 2016 года Мураев ушел из фракции партии "Оппозиционный блок". До сентября 2018 года был председателем политсовета партии "За жизнь" Вадима Рабиновича. 21 сентября 2018 — вышел из партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и создал собственную партию "Наши".

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Уже в ноябре того же года в кабельных сетях и на спутнике появился телеканал НАШ (вещание на основе лицензии Maxxi TV).

В 2019 году баллотировался на должность президента Украины от партии "НАШИ". Впрочем, снялся с регистрации в Центральной избирательной комиссии в пользу Александра Вилкула. По данным движения "Честно", Мураев неоднократно нарушал законодательство во время президентской кампании того года – по меньшей мере, трижды попадался на косвенном подкупе избирателей.

Александр Вилкул и Евгений Мураев во время пресс-конференции, март 2019 года / УНИАН

На досрочных парламентских выборах 2019 года Мураев возглавил партийный список Оппозиционного блока. В итоге на выборах в ВРУ партия Оппозиционный блок не преодолела проходной барьер в 5%.

Семья Мураева

По данным открытых источников, отец Мураева Владимир Кузьмич был генеральным директором АОЗТ "Рапид", а мать Ольга Алексеевна — доцент кафедры химии в Харьковском университете городского хозяйства.

С 2005 года Мураев состоял в браке с Валерией Мураевой – дочерью банкира и народного депутата II созыва Олега Таранова и племянницей нардепа ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Они развелись в 2017 году, впрочем, до сих пор поддерживают дружеские отношения и являются политическими соратниками. У пары родились два сына – Михаил и Игорь.

Нынешняя жена Мураева Екатерина Гордиенко – 28-летняя актриса. У них есть дочь и сын.

Евгений Мураев с женой Екатериной Гордиенко / Facebook/Евгений Мураев

Политические взгляды Мураева и скандалы

30 ноября 2017 года нардеп назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", добавив, что события на Донбассе — это "гражданский конфликт", обе стороны получают поддержку от иностранных государств: Украина со стороны США, а боевики — России.

Есть две стороны конфликта. И я скажу так, как я считаю, что на нашей территории воюет Россия с США нашими руками. Одни помогают официальному Киеву, другие – непризнанным республикам. Они выясняют свои отношения с помощью нас, прежде всего. И все, кто это опровергает, являются коллаборантами с той или иной стороны. Евгений Мураев

Это вызвало скандал и пикетирование телеканала NewsOne. 3 декабря 2017 года активисты приступили к блокированию входа к телеканалу с требованием к владельцу извиниться за оскорбительные слова о Евромайдане и прекратить прокремлевскую пропаганду.

Летом 2018 года Генпрокуратура открыла производство против Мураева, который в эфире одного из телеканалов назвал режиссера Олега Сенцова, находившегося тогда в российской тюрьме, "террористом".

Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом. Для националистической части он, вероятно, является героем. И время покажет, кто прав Евгений Мураев

В Верховной Раде из-за этого выражения произошла драка между депутатами Бориславом Березой и Александром Долженковым.

Драка депутатов Березы и Долженкова, 2018 год / УНІАН

Мураев также активно выступал против вступления Украины в НАТО. По мнению Мураева, Украину там не ждут и "прежде чем куда-то вступать, надо спросить мнение граждан на всеукраинском референдуме".

В 2017 году движение "Честно" сообщило, что Мураев передал ООО "Новости 24 часа" жене Валерии Мураевой. Однако, согласно статье 36 "Предотвращение конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав" закона Украины "О предотвращении коррупции", депутатам запрещается передавать в управление предприятия и корпоративные права членам семьи.

Телеканал "НАШ" Мураева неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре 2020 года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мельник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина.

В 2019 году ГПУ вызвала его на допрос в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Политик отказался отвечать на вопросы следователя, мотивируя это конституционным правом не давать против себя показаний.