Збиття літака МАУ під Тегераном: 4 країни висунули вимоги Ірану

Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція направили претензії до Ірану через збиття літака авіакомпанії МАУ.

Заяву опублікували на сайті МЗС України.

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"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 року) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв'язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (PS752). Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - пишуть на сайті МЗС.

Країни висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких:

визнання вчинення неправомірних дій;

повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака;

принесення публічних вибачень;

повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв;

запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому;

забезпечення прозорості кримінального розслідування;

справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно. Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, Україна схиляється до думки, що збиття літака МАУ в Ірані російською ракетою ТОР-М1 є терористичним актом. Українці були впевнені, що у літак влучила російська ракета ТОР-М1.

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