Сбивание самолета МАУ под Тегераном: 4 страны выдвинули требования Ирану

Действия и бездействие Исламской Республики Иран являются нарушением международного права.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили претензии к Ирану из-за сбивания самолета авиакомпании МАУ.

Заявление опубликовали на сайте МИД Украины.

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"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, сегодня (3 июня 2021 года) направили сообщение о наших претензиях к Исламской Республике Иран в связи со сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании" Международные авиалинии Украины "(PS752). Действия и бездействие Исламской Республики Иран являются нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", — пишут на сайте МИД.

Страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых:

признание совершения неправомерных действий;

полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета;

принесение публичных извинений;

возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв;

заверения в недопущении подобных действий в будущем;

обеспечение прозрачности уголовного расследования;

справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репараций, которые мы будем проводить добросовестно. Как всегда, мы солидарны с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю", — говорится в заявлении.

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Напомним, Украина склоняется к мнению, что сбивания самолета МАУ в Иране российской ракетой ТОР-М1 является террористическим актом. Украинцы были уверены, что в самолет попала российская ракета ТОР-М1.

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